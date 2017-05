William Ojeda no está de acuerdo con la constituyente

ND / 30 may 2017.- El dirigente oficialista, William Ojeda, consideró este martes que no está de acuerdo con la manera en la que está planteada la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro.

A través de Twitter, Ojeda señaló que la propuesta del Gobierno no contribuye a la paz de Venezuela. “El poder originario del pueblo se activa sólo cuando a éste se le consulta y se acata su opinión”, destacó en referencia a la participación de los venezolanos para determinar si quieren o no la Constituyente.

El dirigente político se sumó a otros representantes del gobierno que han manifestado su desacuerdo con la convocatoria como: la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la periodista Maripili Hernández y el ex alcalde Juan Barreto.

En la misma red social rechazó las agresiones que sufrió el gobernador de Miranda Henrique Capriles durante la represión en la movilización que se dirigía a la Defensoría del Pueblo este lunes.

“Más allá que me opuse a su propuesta de campaña 2012. Hoy condeno enérgicamente la agresión a Capriles. Eso es tan delicado como inaceptable” escribió.

Etiquetas: Constituyente | Maduro | William Ojeda