Socorro Hernández se niega a emitir opinión sobre referendo para aprobar la nueva constitución

ND / 30 may 2017.- La rectora Socorro Hernández rechazó emitir una opinión personal sobre uno de los elementos más conflictivos del proceso constituyente del presidente Nicolás Maduro y pidió esperar a los anuncios que hará el CNE tras su sesión de esta tarde.

La pregunta se la había hecho Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la 1: ¿habrá un referendo para aprobar el nuevo texto constitucional?

A continuación el intercambio entre Villegas y la rectora Hernández, para que usted mismo juzgue por dónde van los tiros.

“Eso es muy importante… pero yo no puedo hablar aquí en otro rol que no sea el de rectora de un poder electoral, de un Estado en el que tenemos poderes que debemos respetarnos todos y debemos tener siempre una articulación. Hasta ahora en las bases comiciales están planteados una cantidad de elementos que vamos a discutir esta tarde…”

“¿Pero ese aspecto fundamental que se resume en esta pregunta… sobre si la constitución resultante se someterá a referendo..?”, insistió Villegas.

“El resultado de la constituyente sencillamente pues, tendremos que ver cuáles son las decisiones que vamos a tomar en sesión…”

“¿Pero eso no depende más de la Constitución que de la sesión? El espíritu de la Constitución es que la ciudadanía participa…”

“La democracia participativa y protagónica es… una obligación, tanto que, como te decía hace un rato, en estas bases comiciales se avanza respecto a la anterior que ahora todo el mundo, en todo el país, va a estar representado. Con respecto a las decisiones de esa asamblea nacional constituyente hay que ver que esa asamblea nacional constituyente se instale y diga. Uno puede tener una opinión personal pero en este caso no se trata de opiniones personales. Yo no puedo en este momento estar emitiendo opiniones personales para algo… que es bien delicado para el país. Entonces, en este momento, la Constitución no indica absolutamente nada al respecto”.

“Yo fui constituyente, rectora”, intervino Villegas, “y hay un espíritu de preguntarle al soberano…”

“Hay un espíritu de la Constitución pero nosotros en esta oportunidad vamos a tener una asamblea nacional constituyente distinta, con una mayor participación… pero yo no quiero ser factor que provoque más discrepancia en torno a lo que es nuestra situación del momento…”

Pero Villegas insistió: “Uno de los mandatos que tiene el poder electoral es promover la participación ciudadana… y una forma de participación es decidir que los cambios que le van a hacer a mi Constitución los acepto o no.. No puede ser que al ciudadano no le vayan a preguntar eso”.

“Pero Vladimir, nosotros estamos poniendo todo para que haya máxima participación… y en ese sentido nos parece válido que ahora elevemos el número de constituyentistas… y no es la competencia del Consejo Nacional Electoral imponerle a esa asamblea nacional constituyente… decirles lo que pueden hacer…”

“Pero ustedes pueden modificar las bases, ¿pueden o no pueden?”

“Las base comiciales, sí”, respondió Hernández.

“¿Y no le pueden agregar a las bases que se someterá a referendo el resultado?”

“Bueno, vuelvo otra vez a lo que te había respondido hace rato. Esperemos la reunión de la sesión del Consejo. Nosotros todavía no nos hemos reunido para hablar eso. No lo hemos hablado. Entonces yo no puedo venir a decir aquí mi opinión personal porque es un elemento muy importante de la discusión de este país en este momento. Nosotros no podemos salir a dar una opinión personal cuando la opinión personal compromete al cuerpo”.

“No se trata de una opinión personal, se trata del espíritu del constituyente”, dijo Villegas.

“El espíruto del constituyente es sobre lo que nosotros hemos estado todo el tiempo promoviendo, ¿verdad? Y es lo que hemos estado todo el tiempo incentivando…”.

