Papa Francisco a Borges: No quiero que me manipulen políticamente

ND / 31 may 2017.- El presidente de la AN, diputado Julio Borges, señaló que pudo hablar directamente con el papa Francisco sobre la situación de Venezuela. Indicó que también le aclaró que el pueblo venezolano está unido en la lucha por un cambio.

Así lo señaló este miércoles en un contacto telefónico desde Bruselas con el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

“Los derechos humanos no tienen fronteras (…) Los derechos humanos tienen que ser defendidos en todas partes y su violación tiene que ser castigada también en todas partes”, consideró.

Agregó que “hay una solidaridad y un respaldo total a la lucha que está dando el pueblo venezolano”.

Por otra parte, Borges informó que “ayer estuvimos en Roma, pudimos hablar largamente con el cardenal Parolín, tuve la oportunidad de hablar directamente con el papa Francisco”.

“Para mí fue una oportunidad de poder explicarle directamente cuál es nuestra situación (…) transmitirle al papa Francisco que el problema de Venezuela no es un problema de derecha contra izquierda, no es un problema ideológico, sino que es una lucha de democracia contra dictadura, que el problema de represión, de violación de derechos humanos que estamos viviendo es un problema también que necesita la ayuda de todos”, detalló.

Indicó que “otro tema muy importante que le pude explicar al Papa en detalle, producto de sus declaraciones el otro día (…) él hablaba de la división de la oposición. Yo le expliqué que como nunca antes estamos unidos, como nunca antes se trata de la unidad no solo política de la oposición, sino es la unidad de todo el pueblo venezolano luchando por la democracia, luchando por un cambio democrático en el país”.

César Miguel Rondón preguntó: “¿Cómo reaccionó el Papa? ¿Qué te dijo?”

Según Borges, el papa Francisco pidió decirles a los venezolanos: “Yo soy el Papa de todos”.

“Una cosa importante que me dijo (es que) ‘no quiero que me manipulen políticamente’. Fue un mensaje muy claro, ‘no quiero que me usen ni me manipulen políticamente’”, añadió.

El Santo Padre también le aseguró a Borges que “va a estar siempre acompañando lo que sea una solución democrática en el país”.

Etiquetas: César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | Julio Borges | Papa Francisco