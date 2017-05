Maduro: O es constituyente o es violencia

ND / 30 may 2017.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió la noche de este martes con el Comando Constituyente Zamora 200, a pocas horas de iniciar el proceso de postulación para la Asamblea Nacional Constituyente. Aprovechando la transmisión del programa Dossier, por VTV, este programa hizo un contacto en directo con el Jefe de Estado quien no desperdició minuto para invitar a la población venezolana a inscribirse en el proceso constituyente, el cual arranca este miércoles 31 de mayo hasta el jueves 1 de junio.

“O constituyente o violencia, o constituyente o fascismo…y el país ha tomado el camino correcto, el de la constituyente. Miércoles y jueves todos a inscribirse. Nosotros iremos por el camino de la constituyente, todo el que se mete con Venezuela se seca”, dijo el Mandatario.

El periodista conductor de este programa, Walter Martínez, invitó al presidente Maduro –como una recomendación- a mejorar la plataforma comunicacional para aclarar dudas sobre el proceso constituyente.

Sobre este punto, Maduro respondió que se está construyendo “un frente comunicacional constituyente para hablarle al pueblo con la verdad. Estamos siendo agredidos, pero la verdad de Venezuela siempre prevalecerá sobre la campaña de manipulación y odio sobre nuestro país”, sentenció.

“Superaremos estos momentos por la vía de la constituyente”, remató.

vaya al foro

Etiquetas: Constituyente | Maduro | violencia