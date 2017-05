Maduro: Ha llegado algo peor que Obama, es Donald Trump

ND / 29 may 2017.- El presidente Nicolás Maduro calificó este lunes como algo “horripilante” el gobierno de Donald Trump, jefe de Estado de los Estados Unidos pues, según lo señaló, el norteamericano busca derrocar la llamada Revolución venezolana, a través de un golpe de Estado. “No es que nosotros añoramos a Obama, pero lo que vino cualquier pudiera pensar que no pudiera llegar nada peor a Obama, pues señoras y señores ha llegado algo peor y más horripilante que Obama, que es Donald Trump. Le han dado la orden a la derecha pitiyanqui de destruir la revolución por cualquier vía, que rechazamos con nuestra propia vida si fuera necesario”, dijo Maduro en el acto de juramentación del comando de campaña para la Asamblea Nacional Constituyente.

El jefe de Estado insistió con el llamado a diálogo, aun cuando recalcó que la Mesa de la Unidad Democrática no ha cumplido con los acuerdos “firmados” en noviembre del año pasado cuando lograron, al menos, sentarse en una misma mesa.

“El primer acuerdo firmado por la oposición en noviembre aún está vigente. Se llamó Declaración conjunta convivir en paz, esto lo firmó la oposición y no ha cumplido. Es evidente que no ha cumplido. La MUD se fue a la guerra, ¿Alguien tiene duda? Se fueron de la constitución”. Sostuvo.

Por otro lado, Maduro agradeció a los sectores que han aceptado la convocatoria de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, “de manera muy especial a la Conferencia Episcopal Venezolana, que abrió las puertas para que se inicie una nueva etapa de relación con los obispos de Venezuela”, dijo.

Recordó que este miércoles y jueves se abren las inscripciones de candidatos a ANC y en tal sentido, convocó a los partidos políticos de oposición “que quieran paz” –subrayó- que incluyan sus candidaturas y vayan a la contienda electoral.

“Vamos a una competencia de votos y no de balas”, enfatizó.

“O vienen a elecciones o siguen en su camino de guerra”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: Donald Trump | Maduro | Obama