Una nueva etapa

Leyendo en estos días un interesante artículo del Harvard Business Review (ver Rebecca Knight en How to improve your sales skills, even if you’re not a salesperson https://hbr.org/2017/05/how-to-improve- … alesperson en HBR) recordé un principio que había olvidado de mi mundo ejecutivo: todos, en algún punto de nuestras carreras venderemos algo, ya sea nuestra idea, nuestro equipo, o a nosotros mismos, aunque no seamos vendedores.

De allí que uno de los principios fundamentales de un buen vendedor es encontrar que es lo que su cliente necesita resolver, y cómo lo que tu estas vendiendo le puede ayudar a solucionar su problema. Ese principio es lo que nos mueve a este esfuerzo.

Ahora situémonos en que es lo que venderemos ahora. Veníamos vendiendo que una Constituyente Originaria convocada por el pueblo a través de la iniciativa popular establecida en el Artículo 348 es la manera adecuada de detener el tren expreso que se nos viene encima a toda velocidad. Esa es nuestra propuesta a este embrollo, no de ahora sino desde siempre. Pero esa solución ideal requiere del acuerdo conjunto de todas las fuerzas opositoras al régimen, cosa que hace muy difícil esta solución para una aplicación inmediata dadas las diferencias conceptuales profundas que tenemos, aunque seguiremos explicándole al país su pertinencia en la Venezuela previa y posterior al régimen actual.

La convocatoria a ese fraude constitucional de Maduro puso cuesta arriba el solo llamado a una constituyente, ya que fue la misma oposición la que metió en un solo saco todos los tipos, satanizando el proceso constituyente como primer mecanismo de defensa. Aunque nos la pusieron más difícil, debemos seguir informando y educando a quienes nos quieran oír porque a partir de ahora se abre una nueva etapa en esta lucha.

Pareciera que el sentido de urgencia que nos distingue como venezolanos no ha aparecido por ningún lado todavía. El gobierno anunció con su ministerio de elecciones, el CNE, que la postulación de los candidatos a constituyentes será a partir del 31 de mayo, con una posible elección a finales de julio de 2017, con lo cual tendremos una nueva y flamante Asamblea Nacional Constituyente de corte socialista la primera semana de agosto. Me gustaría verle las caras a quienes nos decían que eso de una constituyente era “muy largo y engorroso”. Si la hubiéramos hecho desde la oposición hace más de un año, de la mano del mismo pueblo para resolver esta crisis, los tiempos no hubieran sido muy diferentes y en otra situación estaríamos.

Pero lo que todavía no acaba de entender el común de los venezolanos es que la Asamblea Nacional desaparecerá a partir de la primera semana de agosto, porque no existe ninguna posibilidad técnica de que con esas bases comiciales la oposición alcance mayoría en esa Asamblea Nacional Constituyente de Maduro (ver http://www.sumate.org/noticias/2017/N62 … YENTE.html). No hay que hacer mucho análisis constitucional de ellas porque están hechas precisamente así para arrasar con la oposición siendo ellos minoría.

En consecuencia, le cortarán la cabeza a la Asamblea Nacional, a la Fiscal General de la República y a cuanto poder se haya pronunciado en contra. Así que si algún opositor está considerando seriamente participar en ese fraude “porque no hay que perder espacios”, lo que hará será ponerle un sello de calidad y autenticidad a esa estafa.

Por otro lado, aquellos que tienen cifradas sus esperanzas en las elecciones regionales de diciembre anunciadas por el CNE, que se olviden de ellas, porque si esa Asamblea Constituyente se instala, una de sus primeras decisiones puede ser que los Gobernadores no sean electos sino que sean nombrados a dedo por el Presidente de la Republica, tal y como se hacía antes de 1989. Es claro que Maduro sería ratificado en su mandato o incluso sea atornillado para siempre como Fidel Castro en elecciones de segundo grado.

Desaparecerían muy probablemente los Artículos 347, 348, 349 y 350 en la nueva Constitución que son los que dan sustento a nuestra propuesta de Constituyente Originaria. Acuérdense de nuestro lema: “Con la constituyente cambiamos todo” y el régimen lo entendió a cabalidad. No se dejarán hacer otra constituyente en el futuro. Quienes no lo entendieron a tiempo fueron quienes adversaron nuestra propuesta de Constituyente Originaria.

Entonces estimados amigos, el único producto que podemos vender ahora para resolver el gravísimo problema que tiene nuestro cliente, el pueblo venezolano, no es otra cosa que parar por todas las vías constitucionales posibles ese cambio que se nos viene encima a todo el mundo como un ferrocarril, dejando de lado nuestras diferencias y disponiéndonos a trabajar conjuntamente por esa única causa.

Desde ahora mismo la Alianza Nacional Constituyente esta redoblando los esfuerzos para apuntalar la consulta popular anunciada por la Asamblea Nacional y confluyendo con los diferentes factores políticos para desconocer ese llamado inconstitucional del régimen (ver Mensaje de la Alianza Nacional Constituyente a la Nación: ¡El pueblo debe ser consultado ya!, en http://ancoficial.blogspot.com/2017/05/ … ional.html).

La oposición reunida en la Asamblea Nacional, anunció un llamado a un Referendo Consultivo en su sesión del 23 de mayo (ver Intervención del Diputado Freddy Guevara en la sesión de la Asamblea Nacional del 23-05-2017, en https://youtu.be/rE8_zcw6ncc). Ha transcurrido una semana de esos anuncios y no ha pasado nada todavía teniendo a “Monteverde en la Victoria”, como decía El Libertador. Monteverde debe estar ahora acampando en Chacaíto.

Ya la constituyente de Maduro tiene fecha y la oposición oficial no ha reaccionado todavía a ese hecho político de una trascendencia mayúscula, más allá de las agendas de calle que han anunciado. Las marchas y la presencia en la calle son esenciales y deben continuar, pero son necesarias mas no suficientes, para dar sustento a las decisiones que se tomen a favor de una estrategia para impedir los cambios que pretende hacer el régimen para destruir la institucionalidad y quedarse en el Poder. Es hora de una nueva etapa que anuncie inmediatamente al país y al mundo la ruta de lo que concretamente hará la oposición para detener la destrucción definitiva de la democracia y la libertad en Venezuela. Eso ya no admite mas esperas…

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/

Email: [email protected]

Twitter:@laguana

vaya al foro

Etiquetas: Luis Manuel Aguana