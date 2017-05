Iris Varela se inscribirá como candidata a la ANC

ND / foto Twitter: @GobCojedes / 31 may 2017.- La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, informó este miércoles que se inscribirá como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. “No me puedo perder esta fiesta”.

Así lo dijo desde el estado Cojedes.

Recordó que este miércoles inició el proceso de inscripción a la constituyente. “Estamos todos convocados”.

“Que me disculpe mi presidente, que es mi jefe, pero yo desde aquí desde Cojedes le pido permiso al Presidente de la República para inscribirme como candidata a la ANC, porque yo quiere ser constituyente, yo no me puedo perder esta fiesta, no puedo perderme participar en este proceso (…) Que se inscriba todo el mundo, yo me inscribiré donde corresponda”, expresó.

Varela agregó: “No le había dicho al Presidente que yo quería inscribirme, pero por supuesto que no nos podemos excluir porque éste es un capítulo muy hermoso de la historia”.

Según apuntó, “la constituyente es el máximo poder de la República (…) es tan legítimo y tan supremo, es tan grande, es tan magnífico ese poder, que una vez instalada logra transformaciones profundas”.

Etiquetas: Asamblea Nacional Constituyente | Iris Varela