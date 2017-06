Diosdado Cabello: ANC es para inhabilitar a quienes atenten contra la constitución

ND / 31 may 2017.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, pidió este miércoles a quienes queden electos como constituyentes, que se evalúe la posibilidad de inhabilitar a dirigentes políticos que atenten contra la constitución. “Una de las cosas que debe ser discutida en la Asamblea Nacional Constituyente es que quienes estén atentando contra esta constitución, deben ser inhabilitados para que no puedan ejercer ningún cargo público. Y les voy a decir algo, Freddy Guevara marihuanita y Julio Borges, con esa Asamblea Nacional Constituyente se puede revisar todo lo que se tenga que revisar, incluida la inmunidad parlamentaria de diputados”, vociferó Cabello en su programa semanal Con el Mazo Dando.

“Hoy son diputados, pero aprieten, porque lo que viene es bueno. Después no vayan a decir que son perseguidos”, remató.

vaya al foro

Etiquetas: ANC | cargos | Diosdado Cabello | inhabilitación