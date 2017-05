Concejal Vivas: Dirigentes de la MUD no participarán en el fraude constituyente

Yalezsa Zavala / 31 may 2017.- El concejal metropolitano Alejandro Vivas precisó este miércoles que puede que algunas organizaciones de oposición tengan la “tentación” de participar en la constituyente, tal como lo denunció Henrique Capriles Radonski, pero dejó claro que los principales partidos y dirigentes que integran la MUD no están de acuerdo y no participarán en el proceso.

“La oposición en Venezuela es un universo mucho más grande que la Mesa de la Unidad Democrática, pero quizás dentro de esa gama plural de organizaciones y dirigentes que se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro pueda haber la tentación de participar. Pero lo que tenemos que tener claro es que la Mesa de la Unidad Democrática, sus principales partidos y dirigentes, están absolutamente claro que eso se trata de un fraude y no vamos a participar”, manifestó vivas en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

Y siguió: “Para nosotros el tema de la constituyente está suficientemente claro, es un fraude que presenta Nicolás Maduro como una alternativa ante el avance de las fuerzas democráticas en la restitución del hilo constitucional”

Vivas dijo que hay diferencias “abismales” en lo que fue la abstención de la oposición de participar de procesos electorales en el año 2005 a su negación de adherirse al proceso constituyente convocado por Nicolás Maduro.

“El fraude constitucional que presenta Nicolás Maduro no está concebido como él lo plantea dentro de la Constitución. Es más, ya van dos magistrados en ejercicio que dicen que es inconstitucional; la Fiscal General de la República dice que es inconstitucional, sectores que apoyan al gobierno han dicho que es inconstitucional. No es lo mismo. Participar en eso sería validar un fraude constitucional, cosa que no vamos a hacer”, sostuvo.

El concejal aseguró que “hay una gran mayoría del país que está movilizada, que tiene 60 días en las calles, que ha tenido avances en la lucha democrática y que no va a permitir (…) que le roben su futuro. En este momento el país se está jugando su futuro”, puntualizó.

Finalmente, alertó que el tema de la constituyente significa un riesgo para todos los venezolanos, “y eso es precisamente por lo cual estamos luchando en las calles”.

