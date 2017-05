Clientes de Conviasa permanecen varados hace más de una semana en Caracas

Caracas, 30 may (EFE).- Un grupo de más de cien personas, clientes de la estatal venezolana Conviasa, no ve “el placer de volar”, como reza el lema de la empresa, a España y Argentina, ya que se encuentran varados desde hace más de una semana en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.El ingeniero mecánico Nelson Méndez, de 29 años y que se dirige a Argentina, dijo a Efe que los empleados de la aerolínea Conviasa no les dan una justificación concreta sobre la suspensión de los vuelos en Caracas con destino a estos países, por lo que manifestó su disgusto ante la situación.

“Hay varias versiones. Unos dicen que en Argentina nos deportan, otros que no tienen permiso para volar, y otros empleados dicen que no permiten que Conviasa aterrice en Buenos Aires”, aseguró el ingeniero, quien duerme en el piso del aeropuerto desde el pasado viernes.

“La mayoría nos quedamos aquí, porque por lo menos yo soy del estado Zulia (oeste). Las personas que son de Caracas o que están en las cercanías van y vienen, por lo menos van a bañarse pues, nosotros pasamos la noche aquí”, dijo Méndez al afirmar que en el aeropuerto hay pasajeros de Conviasa que están varados desde el 19 de mayo pasado.

Explicó que entre los mismos pasajeros manejan listas -una con destino a Argentina (de 96 personas) y otra para España (con número que no supo precisar) – para llevar un orden de quiénes esperan por vuelo y el que se va “lo bajan de la lista”.

El chef e ingeniero petrolero Alfredo Mora denunció que la aerolínea no les ofrece “ni agua” y que han tenido que gastar dinero de su bolsillo para poder alimentarse.

“Hay personas con niños menores de edad, adultos de tercera edad, personas que se han enfermado y no atienden a nadie, a ellos no les importa absolutamente nada, hay que rogar por ir a pedir una pastilla”, agregó.

Entretanto, una madre de 39 años, que prefirió no ser identificada, y que tenía pautado viajar a Madrid hace una semana contó que el motivo de su viaje es la salud de su hija, de 5 años, que toma un anticonvulsionante que en Venezuela no se consigue “por la escasez de medicinas”.

“Yo le plantee eso a ellos y ellos me dicen que eso no es prioridad para ellos, que solo saldrán ciudadanos españoles y con cargos consulares”, afirmó la mujer, quien también lamentó que su hija tenga que dormir en el piso de la terminal.

Todos los pasajeros consultados por Efe y con destino a Argentina aseguraron que la solución que les ofrece Conviasa es el “reembolso” de su dinero o la “reprogramación” de sus vuelos, pero sin ofrecerles garantías.

Los usuarios del vuelo a Madrid señalaron que además de estas “soluciones”, la aerolínea les ha ofrecido un cambio de destino, por ejemplo, a Cuba o a la capital dominicana.

La aerolínea mantiene su página oficial en internet caída y en sus redes sociales no ofrecen información sobre la suspensión de los vuelos, sin embargo, medios locales reseñan que Conviasa reembolsará el dinero a quienes se vieron afectados por la suspensión de vuelos.

El presidente de la Asociación Nacional de Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, indicó a Efe que ha recibido cerca de 200 denuncias durante el último mes de las personas que viajaban con esta aerolínea y que se han quedado varadas, “no solo en Maiquetía sino también en el extranjero”.

Añadió que no se justifica la actuación de Conviasa porque “la ley del servicio de aeronáutica civil establece que cuando la cancelación es injustificada y es unilateral por parte de la aerolínea, además de la devolución del dinero inmediata, tienen que hacer una compensación económica”. EFE

