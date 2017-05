Cabello: Quisiéramos ver a la derecha debatiendo en la constituyente

ND / 31 may 2017.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, consideró que la oposición no quiere participar en la Asamblea Nacional Constituyente “porque le tiene miedo al debate”.

Así lo dijo en una marcha oficialista de este miércoles.

“Quisiéramos ver a la derecha debatiendo en la Constituyente, a ver si defienden las leyes privatizadoras como la del Título de Propiedad de Vivienda que propone julio Borges”, afirmó Cabello.

Cabello a su vez criticó que la violencia “llegó en este sector para quedarse (…) Les decimos a los venezolanos, en especial a los jóvenes, que se alejen de la violencia, no se dejen utilizar como carne de cañón”, destacó.

Por otra parte, se mostró esperanzando de que la constituyente “le devolverá la paz y la tranquilidad al pueblo”, igualmente afirmó que la instalación de la Constituyente será en el Palacio Federal Legislativo.

Etiquetas: Constituyente | Diosdado Cabello | oposición