Alberto Aranguibel: Problemas de Venezuela se resuelven con más socialismo

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 31 may 2017.- El analista político Alberto Aranguibel insistió este miércoles que la única manera de resolver los problemas del país es “con más socialismo”. En ese sentido, resaltó la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente.

Así lo dijo en el programa Encendidos, que transmite VTV.

“Si algo ha sucedido hoy en Venezuela desde hace ya algún tiempo, es que los problemas que se han acumulado, que está padeciendo el pueblo, que efectivamente está padeciendo una coyuntura muy difícil, muy dolorosa (…) están determinados por dos factores fundamentalmente”, comentó.

Indicó que uno de los factores es el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. “Eso desató la furia de un sector del capital privado (…) Ellos creían que se había liberado la economía y se desató una ola especulativa espantosa que hizo que todo el sector incurriera en una práctica especulativa, que empezó a generar distorsiones muy graves en la economía que fueron generando otras distorsiones sucesivamente que se fueron acumulando”.

“Hubo gente que pensó en un momento determinado que la solución era a través del voto en la elección de la AN y ahí se cometió un error gravísimo que llevó al segundo problema (…) Mucha gente creyó que hacía falta un contrapeso al Gobierno desde el punto de vista político. La gran mayoría de la gente no votó por Ramos Allup para que fuera presidente ni votó por Julio Borges para que sea presidente, votaron para que hubiera una AN que le hiciera contrapeso político al Gobierno, esa fue la visión”, enfatizó Aranguibel.

En su opinión, “lo que resuelve el problema de Venezuela es más socialismo, y la manera expedita, rápida, el camino rápido fue el que creó Chávez, el de la profundización de la democracia (…) y esa es la oportunidad que nos está trayendo el presidente Nicolás Maduro con el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente”.

Apuntó que el sector opositor “no es democrático” y afirmó que “no quiere elecciones (…) Ellos necesitan una mega elección para cantar un fraude, provocar un estallido social y una intervención extranjera en el país”.

Sentenció: “No debemos aspirar a perfeccionar el capitalismo, porque el capitalismo es el que trae padecimientos a la humanidad, que no lo han podido solventar sino generando más miseria para poder asegurar el crecimiento empresarial que ellos dicen que es el desarrollo eficiente de la economia”.

