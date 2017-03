Yajaira de Forero: El gobierno tiene años abonando el terreno de la inseguridad

Enrique Meléndez / 8 mar 2017.- La diputada Yajaira Castro de Forero hizo ver que la crisis del sistema de seguridad ciudadana tiene como origen en unas policías que están desmanteladas y no tienen como combatir el delito; un sistema judicial que no goza de autonomía, y un sistema penitenciario muy corrompido, y donde lo que impera es la ley del pranato.

Esta situación la planteó en el foro “Vidas Perdidas en Revolución”, que organizó la Fundación Juan Germán Roscio y la fracción parlamentaria de Primero Justicia en la Asamblea Nacional.

Reconoció que el problema más grave que padecemos es la inseguridad y no la escasez de alimentos, a pesar de que muchos venezolanos piensen lo contrario cuando abren la nevera y no encuentran nada.

“Pero resulta que un delincuente, cuando te quiere robar un par de zapatos, te quita la vida, y hasta allí llegaron los sueños. De modo que es el problema más grave es la inseguridad. Ahora, ¿por qué nosotros hemos llegado hasta aquí? No por azar, simplemente, el gobierno tiene años abonando el terreno, que nos ha llevado a vivir el momento más oscuro de la historia”.

Destacó que la cifra de muertes violentas el año pasado alcanzó más de 28 mil venezolanos; y que eso se debe a falta de políticas de prevención y de planificación, y criticó el hecho de que el gobierno ha presentado, con bombos y platillos, un nuevo plan de seguridad, y sin embargo, el ministro de Interior y Justicia dice luego que el gobierno no tiene con qué cubrir los cuadrantes de paz.

Según Castro de Forero, los cuerpos policiales hoy en día están desmantelados. Ella vio con asombro como el pasado 15 de diciembre, el presidente de la República lanzaba un plan de seguridad más; el Plan Carabobo 2021.

“Y decía muy alegremente; como si estuviese hablando cualquier cosa, de que en un lapso de cinco meses, a partir del 15 de febrero y hasta el 15 de julio, iban a formar 10 mil policías y diez mil guardias nacionales que iban a sacar a la calle. ¿Qué significa esto? Que estamos formando policías y guardias exprés; pero, sobre todo, policías sin ningún tipo de formación integral; como necesita un funcionario policial que va a salir a la calle y se va a enfrentar a los peores delincuentes, a bandas organizadas; a sicarios bien entrenados, y hasta dotados de mejores armas; como de mejor organización”.

Reveló que el pénsum de estudio de la formación de los funcionarios policiales fue cambiado; de una formación policial y técnica a una formación social. Admitió que el funcionario policial tiene que ser formado en la parte social; sólo que, a su modo de ver, hay que estar claro, que el policía va a salir a la calle a enfrentarse con un delincuente, que porta una mejor arma que la suya.

Al volver al tema de los diez mil policías que formaría el plan del presidente Maduro, Castro de Forero indicó que de inmediato, según se supo, se mandó a bajar el nivel de exigencias para el ingreso de los funcionarios policiales y donde priva la cantidad sobre la calidad.

Se preguntó: “¿Qué necesitamos nosotros? Policías que sean bien captados, seleccionados, capacitados, formados y adiestrados. Y cuando yo hablo de adiestramiento es porque también tenemos conocimiento de que los funcionarios policiales no reciben adiestramiento, y, por la impericia de manejar las armas, se han dado tiros por negligencia de ellos mismos”.

Aquí consideró que respondía a la pregunta inicial del por qué habíamos llegado a esta situación con los altos índices delictivos que tenemos; y agregó que, más allá de eso, han caído muchos funcionarios policiales en la corrupción; en los negocios que llevan a cabo con bandas delictivas, y por esa razón, una gran cantidad de funcionarios policiales hayan sido asesinados por estas mismas bandas delictivas.

“Esta es la situación bien grave que nosotros estamos viviendo con la primera persona que nos viene a la mente cuando nos está pasando algo: policías mal formados, mal capacitados; mal adiestrados, mal armados y peor equipados”.

Rechazó esa creencia de que los que viven esa tragedia sólo son los que no están con el gobierno; empezando porque escoltas de algunos altos funcionarios han sido asesinados.

Al referirse al equipamiento policial, comenzó precisando que no hay hay patrullas, excepto en lo que se conoce como un cementerio de patrullas que existen en los estacionamientos de esas centrales; luego, que el armamento no se asigna a cada funcionario en particular sino que pasa de una mano a otra.

Explicó que esa es la razón por la que no se veía un policía en la calle; porque no cuentan con patrullas; no cuentan con el equipo necesario para combatir el hampa, y unido al hecho de los sueldos demasiado bajos; y eso explica la descomposición que impera en los cuerpos policiales; algo que no justificó, y dijo que lo primero que había que recuperar en un futuro gobierno eran los valores; la firmeza de no dejarse vencer por la tentación del narcotraficante que le ofrece determinada cantidad de dinero al policía a cambio de que le permita su negocio, precisamente, valiéndose de la precaria situación económica en la que vive.

Citó una cifra de la organización Transparencia Venezuela, asegurando que el presupuesto para la seguridad ciudadana es 200% menor que la del componente militar, si se toma en cuenta que a este componente le asignan un presupuesto de 497 mil 102 millones de bolívares mientras que el presupuesto de la seguridad ciudadana apenas llega a 158 mil 893 millones de bolívares; aparte de que al aparato comunicacional del gobierno le asignan un presupuesto de 189 mil 620 millones de bolívares, y esto “para decir mentiras”.

Aquí se preguntó: “Habrá la voluntad política del gobierno para solucionar el problema de la inseguridad que estamos viviendo, cuando los policías ganan un poco más del sueldo mínimo; cuando no tienen patrullas, moto, armamento, chaleco antibalas; cuando no hay cartuchos ni balas, y cuando muchas policías tampoco tienen una seguridad social”.

Según Castro de Forero, ella presentó este año la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales, y explicó que lo que se busca es que el agente policial no sólo se beneficie él sino también sus familiares.

A continuación la diputada pasó a abordar la situación de los jueces y fiscales; partiendo de que, según afirmó, no tenemos hoy en día concursos en nuestro sistema judicial sino que jueces y fiscales son seleccionados discrecionalmente, y son de libre nombramiento y remoción.

Para Castro de Forero la consecuencia es que no tenemos los mejores jueces y fiscales; pero que eso no sería lo peor, sino que en estas condiciones estos funcionarios son manipulables; que es lo que está pasando en este momento; y pintó el asunto, mostrando a un personero gubernamental, levantando un teléfono, y ordenándole a determinado juez que le otorgara la libertad a fulano o pusiera preso a mengano.

“Así utilizo el sistema judicial, para perseguir; en vez de utilizarlo, como tiene que ser, para que estén privados de libertad aquellos que hayan cometido un delito”

Asimismo, tocó el tema de la insuficiencia de fiscales hoy en día, queno permite que hagan sus investigaciones, y que es lo que explica el hecho de la gente denuncie la violación al debido proceso, y que lo grave de esto es que hay personas que entran a la cárcel y son inocentes; y salen convertidos en los peores delincuentes.

“Es allí donde debemos preguntarnos, qué está pasando con el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, que constituye la última institución que tiene que ver con la seguridad ciudadana, se observa que tiene a la cabeza una ministra; quien, a pesar de que nosotros tenemos estas imágenes (aquí mostró la fotografía de una de las cárceles de Venezuela, a propósito del tema del hacinamiento; junto a la fotografía del techo de otra cárcel, donde se observa a un grupo de presos, algunos de ellos apuntando al firmamento con armas largas, al momento de recordar la memoria de unos de los pranes, que viene de ser asesinado) que son del año pasado, es decir, que no son de hace diez años; dice la ministra que en las cárceles no hay ni siquiera una hojilla”.

En otra lámina mostró el grado de hacinamiento que hoy en día impera no sólo en las cárceles sino también en los calabozos de las Policías de Caracas, y a los que se consideran infernales; pues allí se dan casos de que son espacios diseñados para albergar a 46 personas, y no obstante meten hasta 136 en esos calabozos; una situación que ha venido siendo denunciada por los alcaldes; aparte de recordó que la función de un calabozo es el de mantener a la persona, preventivamente, allí; antes de ser presentado al tribunal, y que sin embargo hay algunos que duran años allí.

El carácter infernal de estos calabozos, según Castro de Forero, se encuentra en el hecho de que son lugares donde hay es droga, hacinamiento, ocio, armamento, violaciones, y donde están recluidos jóvenes que lo que se han robado son tres sardinas, junto a delincuentes, que ya arrastran un prontuario de muertes.

A su juicio, mientras todo esto no cambie, continuaremos graduando delincuentes de alta peligrosidad en nuestras cárceles, a las que calificó como las universidades del delito, y puso énfasis en la figura de la ministra Iris Varela, para referirse a lo que sería la moral de un alto funcionario que ocupa un cargo como el suyo, mostrando una lámina donde Varela aparece abrazada con un pran en una cama, que se supone que está en la sala destinada a la visita conyugal.

“Una ministra complaciente con los pranes. Porque esa es otra cosa: nuestras cárceles son otro Estado dentro de nuestro Estado. Donde tienen sus códigos, donde tienen sus leyes; donde los pranes siguen manejando las bandas organizadas en los distintos sectores de Venezuela”.

En otra lámina se observa a la ministra Varela abrazada del famoso pran Wilmito, a quien ella le otorgó una medida sustitutiva de confianza, habiendo sido una persona que ha cometido varios homicidios, y a quien acaban de herir en una playa de Margarita; es decir, haciendo ver la condición moral de la persona que ocupa el cargo de ministra de Penitenciaría

Pero Castro de Forero se mostró en total desacuerdo con una política de exterminio del delincuente; aun cuando hay un sector de la opinión pública, que así lo piensa pues a su modo de ver esa no es la manera de solucionar el problema de la inseguridad.

vaya al foro

Etiquetas: cuerpos policiales | pranato | violencia | Yajaria de Forero