Tarek W. Saab: Esas máscaras se las pusieron para la foto

ND / 14 mar 2017.- El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró este martes que los organismos policiales no siempre actúan apegados a los derechos humanos pero que la Defensoría actúa para que “no haya impunidad”.

Así lo dijo en “Vladimir a la 1” por Globovisión.

“Las acciones de la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (antes OLP) están relativamente dentro de los derechos humanos. Si no, no recibiríamos las denuncias”, dijo, y acotó que algunos grupos policiales han actuado de forma correcta y otras veces no, por lo que aconsejó que los grupos delictivos deben ser enfrentados “con inteligencia selectiva y no a través de redadas”.

Sobre la polémica sobre las máscaras de calaveras utilizadas la semana pasada en un operativo policial en El Valle, Saab sostuvo que “la versión manejada por la institución es que se las pusieron al momento que les iban a tomar la foto”.

“Más allá de los memes, a la defensoría lo que le interesa es que los organismos de seguridad cumplan con la ley, lleven o no lleven caretas”, agregó.

De igual forma, Saab, sobre el presunto asesinato de un adolescente de 16 años en manos de funcionarios en la misma operación realizada en la comunidad Cerro Grande, ofreció los servicios de la defensoría para la familia: “Invito al padre de este joven a que asista a la defensoría y nosotros atenderemos su caso personalmente y sin duda habrá sanción”, dijo.

Además, Saab aseguró que los casos de denuncias en contra de los funcionarios sí son procesados por la defensoría del pueblo. “Nosotros en el año 2015, en relación a las olp, tramitamos casos para coordinar si hubo violaciones a los derechos (…) En algunos casos hubo imputaciones, hay efectivos privados de libertad. Hay más de 14 militares arrestados, en el país no debe haber impunidad”, afirmó William Saab.

Sin embargo, agregó que “hay muchos funcionarios que arriesgan su vida y son víctimas también de delincuencia policial. Prefiero las actuaciones selectivas y directas que las redadas generalizadas o que se detengan centenares de personas, y que, finalmente, uno solo estaba buscado por la justicia, yo tengo fe en que se potencie la misión justicia socialista”.

Otros temas

Al ser consultado sobre los cadáveres hallados en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), precisó que “la Defensoría está investigando el caso junto al Ministerio Público”.

De igual manera, el Defensor afirmó que la institución que dirige “está para el diálogo y para la protección de los derechos humanos”, a propósito de los señalamientos en contra de la mima.

Reiteró que la instancia se mantendrá “trabajando sin distincion políticas, lo que a su juicio le ha permitido ser reconocida internacionalmente”.

En cuanto a las políticas migratorias del presidente de los EEUU, Donald Trump, opinó que “va a ocasionar un caos en las fronteras” de los países latinoamericanos incluyendo Venezuela. Aseguró que este tema se discutió en las reuniones efectuadas en Ginebra, donde se consideró que alrededor de 8 millones de inmigrantes serán deportados de suelo estadounidense.

