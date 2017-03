VP: Superamos en 600% la meta del CNE para validar

Yalezsa Zavala / foto Twitter: @TV_VENEZUELA / 13 mar 2017.- El diputado y dirigente de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, reiteró este lunes que la tolda naranja logró validar en 23 estados con 150 mil personas y aseguró que en muchos de los estados identificados con el oficialismo lograron duplicar la meta.

“Este fin de semana 150 mil venezolanos salieron a validar por Voluntad Popular. 7 veces el número requerido de personas requeridas estuvieron allí y muchas más que se quedaron en las colas”, manifestó el parlamentario en rueda de prensa.

Mejía recordó que el único estado donde no lograron validar fue en Lara, “donde por 1.200 personas no pudimos llegar a la meta; sin embargo debemos decirlo, en Lara cerca de 2.500 personas se quedaron en las colas esperando y exigiendo poder validar. En Lara tuvimos este fin de semana la mitad de las máquinas que fueron habilitadas el fin de semana anterior. Si nos hubieran habilitado esa cantidad no tengo duda de que hubiésemos alcanzado la meta de los 24 estados”, aseguró.

Precisó además que “los estados que se validaron de primero fueron precisamente los estados que históricamente han sido más oficialistas; estoy hablando de estados como Cojedes, Delta Amacuro y Barinas. En estados donde el oficialismo ha tenido mucha fuerza no solamente alcanzamos la meta, sino que la duplicamos; estoy hablando de Guárico, Trujillo, Falcón, Cojedes, Yaracuy, Barinas y Mérida. En Estados como Táchira triplicamos la meta establecida. El estado Zulia, con todas las dificultades, más de 12 mil personas salieron a respaldar a nuestros líderes”, detalló.

El parlamentario aseguró que “hubo cerca de 40 mil personas que se quedaron en las colas el día de ayer. Eso pudo ser evidenciado ayer a través de los medios de comunicación. La gente pacíficamente pero firme ahí en cada uno de los puntos exigía su derecho a poder validar y exigía que las máquinas se quedaran abiertas, como debió haber ocurrido”, acotó.

Para Mejía “quedó evidenciado que este fin de semana había un ensañamiento contra Voluntad Popular, había una intención de ilegalizar al partido. Dijeron los personeros de gobierno que esta semana no habría Voluntad Popular, que esta semana este partido no estaría de pie y se equivocaron. Tendrán que tragarse sus palabras pero aquí está Voluntad Popular dando la cara por el país”, sostuvo.

Remató diciendo que “hoy los venezolanos se restearon ante las amenazas, se revelaron ante los atropellos. Hoy queda muy claro que el compromiso de nuestro partido es con la democracia, con el futuro”, concluyó.

