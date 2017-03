Vivanco: Hay condiciones para que la región completa presione al desprestigiado régimen de Maduro

ND / 15 mar 2017.- José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, aseguró que el Gobierno venezolano está “aislado y desprestigiado”. En su opinión, están dadas las condiciones para que haya una “presión” de toda la región hacia Venezuela.

Así lo dijo la mañana de este miércoles durante el programa radial de César Miguel Rondón por Circuito Éxitos.

“Es un momento crítico, yo diría de un creciente y sostenido aislamiento internacional producto del récord deplorable del régimen actual en materia de derechos humanos, de la crisis humanitaria y de la negación de la crisis en cuanto a la escasez de alimentos y medicinas, de los abusos, los ataques, la retórica vulgar, agresiva contra cualquiera que se atreva a levantar su voz (…) eso ha tenido un costo enorme y, por último, las denuncias, las evidencias de la penetración del crimen organizado, del narcotráfico al más alto nivel del Gobierno”, explicó en un contacto telefónico.

Consideró que este “aislamiento y desprestigio” es “prácticamente unánime” en la región, “con la excepción de Cuba y sus pocos aliados en la región”.

Indicó que las condiciones actuales “generan un ambiente, un escenario donde me parece que como nunca es posible aunar esfuerzos para lograr un pronunciamiento contundente de la región denunciando y sancionando eventualmente a Venezuela, al Gobierno de maduro, no al pueblo de Venezuela, obviamente, por esta conducta autoritaria tan contraria a sus obligaciones jurídicas básicas”.

Para Vivanco, “son inumerables las evidencias de abusos, los casos de los presos políticos, la conducta despiadada, cruel y arbitraria del Sebín bajo las órdenes del actual régimen de Venezuela, son numerosos los casos (…) La arbitrariedad lamentablemente es la regla, no es la excepción”.

Aseveró que los discursos de “defensa irracional y plagada de mentira” de algunos funcionarios del Gobierno “ya a estas alturas en el caso de Venezuela no tiene impacto alguno”.

“Creo que las condiciones en cuanto al desprestigio y aislamiento se sienten, y cada día se conoce con más detalle y la información fluye en términos muy objetivos respecto de lo que ocurre en Venezuela”, expresó.

Reconoció que el Gobierno Nacional aún cuenta con aliandos “muy pocos, aliados ideológicos que no les importa la causa de los derechos humanos, sino defender la permanencia de un régimen que se aferra con todo al poder, esos aliados serán cuatro, cinco, seis en América Latina, encabezados por Cuba. Agregó que también existen aliados de Venezuela en otras regiones del mundo.

“El Consejo de Derechos Humanos en Ginebra está compuetso por gobiernos, no por expertos independientes (…) son gobiernos muchos de ellos con graves violaciones de derechos humanos (…) que se hacen elegir ante el Consejo para comprar protección, protección propia y de sus aliados (…) Hay naciones que tienen grandes similitudes, se trata de dictaduras, con el régimen de Venezuela”, detalló Vivanco.

César Miguel Rondón señaló: “El señor (Luis) Almagro se ha lamentado en su último documento de la inacción de la región y solicita, pues, le pide a los países no ser cómplices (…) ¿Podrá haber ahora algún cambio en el contexto latinoamericano?”

“Yo espero que sí, creo que la designación del Canciller de Brasil, una destacada figura de la democracia brasileña (…) conoce muy bien la situación (…) Brasil ejerce una influencia en Latinoamérica notable y, además, me parece que ha quedado al descubierto que la táctica distractiva del diálogo no ha arrojado ni va a arrojar resultados positivos en materia de democracia y libertades puúlicas, porque el problema de Venezuela no es falta de diálogo entre oposición y gobierno, diálogo, por cierto, absolutamente asimétrico (…) Las condiciones se están alineando justamente para lo que es la aplicación de una presión colectiva multilateral de la región completa exigiendo rendición de cuentas al régimen de Maduro”, finalizó.

Etiquetas: César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | José Miguel Vivanco | Luis Almagro | Nicolás Maduro | OEA | Venezuela