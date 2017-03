Varela: Niego la existencia de pranes

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 29 mar 2017.- Durante el el programa Encendidos, transmitido por VTV, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que para ella todos los privados de libertad son iguales. En ese sentido, indicó que “nunca ha reconocido” a los pranes.

“Ellos hablan de los tales pranes, yo nunca los he reconocido, pero personas que lideraron de forma negativa las cárceles existieron desde siempre, no existen ahora, porque nosotros acabamos con eso, en el nuevo régimen eso no existe, en el nuevo régimen no hay mafias, no hay armas, no hay drogas, no hay violencia. Nosotros monitoreamos en tiempo real”, enfatizó este miércoles.

Agregó: “Yo niego la existencia de pranes, desconozco la existencia de esa figura. Los privados de libertad para mí todos son iguales, no les doy rango a mafias, no les doy beligerancia a organizaciones criminales, trabajo rescantando privados de libertad de la violencia”.

Al ser consultada sobre las críticas recibidas por las fotos donde aparece con los llamados pranes, dijo: “Para mí los privados de libertad todos son iguales, yo siempre lo dije, yo me he fotografiado con 56 mil o 100 mil privados de libertad de este país, porque entran y salen. Cuando nadie se metía en las cárceles, nosotros nos metimos; cuando todo el mundo le tenía miedo a entrar a las cárceles a hacer trabajo y a atender a esos seres humanos que están ahí, yo entré (…) Además, yo lo hago con todo el gusto del mundo, porque esa es mi vocación (…) me hice abogada para trabajar la materia penitenciaria, es mi especialidad y es lo que yo sé hacer”.

