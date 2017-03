Torrealba: Hay políticos que siguen privilegiando su agenda personal por encima del colectivo

ND / 12 mar 2017.- El ex secretario de la MUD, Jesús Torrealba, lamentó que algunos dirigentes de la oposición sólo estén enfocados en sus intereses personales y no en el colectivo. “Ese es un problema”.

Carlos Croes preguntó durante su programa Diálogo con si el acuerdo entre el liderazgo alternativo está “cerca, muy cerca; lejos, muy lejos”. Torrealba respondió: “Yo no pondría ese tipo de adjetivo, entre otras cosas porque hay que aprender de la experiencia. Cada vez que la oposición se ponía a hablar que si la línea amarilla, la línea roja, damos tres meses, seis meses, todos esos eran como diría Celia Cruz, plazos traicioneros”.

“Yo creo que más bien hay que decidir qué es lo que impide que ese acuerdo se produzca y qué hay que hacer para que se produzca”, dijo.

Croes agregó: “¿Qué es lo impide eso?”

“Yo creo que hay una inercia del pensamiento político convencional. Hoy hay muchos políticos que de la boca para afuera dicen ‘esto es una dictadura’, pero de la boca para adentro siguen actuando como precandidatos de la Venezuela pre 1998, privilegiando sus tarjetas, sus partidos y sus ambiciones personales”, aseveró el dirigente opositor.

“¿Y negociando con el Gobierno?”, acotó Croes.

“No creo eso (…) yo no digo esas cosas si no tengo pruebas (…) yo de eso no tengo evidencia. Yo lo que sí sé es que no se ponen de acuerdo y creo que no se ponen de acuerdo porque ceden a la tentación del pensamiento político tradicional”.

“¿Y trabajan para ellos mismos?”

“Algunos creen es más importante la ambición, la agenda particular, que la necesidad colectiva, que la necesidad de la Nación. Ese es un problema. ¿Cómo enfrentar ese problema? Yo creo que con la presión ciudadana, con la presión del pueblo venezolano”, manifestó Torrealba.

Luego, Croes preguntó: “¿Cómo sería esa presión?”

“Esa presión tiene que ser de un nuevo tipo, porque también los ciudadanos independientes tenemos que ser en ese sentido autocríticos. Nosotros a veces somos o fans, es decir, apoyadores acríticos, o somos detractores feroces y sistemáticos. Frente al liderazgo opositor ninguna de esas dos actitudes corresponde, ni ser un apoyante acrítico ni ser un detractor feroz”.

“¿Cuáles son los grandes errores que observas en el proceso opositor?”

“Hay que apoyar críticamente, hay que apoyar aquello que sea positivo y correcto, y hay que desistimular las conductas sectarias. ¿Cuáles son los grandes errores que yo veo en este momento? Déjame hablar primero de los grandes aciertos. Yo creo firmemente en el talante y en la condición democrática del pueblo venezolano, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo en la capacidad del liderazgo democrático venezolano de ponerse a la altura de la crisis que tenemos y dar las respuestas adecuadas (…) Yo vi en el año 2015 cómo todos esos partidos se pusieron de acuerdo en función de una estrategia de poder y se logró un éxito”, enfatizó Torrealba.

