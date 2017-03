Guanipa pide primarias para elegir a los “líderes de Venezuela”

ND / 7 mar 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Tomás Guanipa, afirmó este viernes que en la Mesa de la Unidad Democrática se realizarán elecciones primarias para elegir a sus candidatos ante unas eventuales elecciones.Desde el Parque La Paz en la Avenida O’Higgins de El Paraíso, Guanipa indicó que luego de superar el proceso de validación de los partidos impuesto por el Consejo Nacional Electoral, “debemos seguir luchando para que el pueblo de Venezuela sepa quienes estamos comprometidos, vamos a llevar adelante la mayor movilización nacional para elegir a los líderes de Venezuela, no vamos a elegir sólo un candidato, vamos a elegir a los líderes que van a transformar a Venezuela”.

Apuntó que el objetivo es que los venezolanos conozcan y vean el trabajo de sus líderes y los apoyen en la construcción de la nueva Venezuela, “desde Primero Justicia estamos en la calle con los ciudadanos y debemos seguir comprometidos trabajando con los venezolanos para la solución de sus problemas”.

“No tenemos dudas que vamos a salir adelante, al gobierno y a Nicolás Maduro le decimos que con Primero Justicia no van a poder, Primero Justicia llegó para para cambiar a Venezuela y lo vamos a lograr. Con la Unidad Democrática no van a poder porque cuando un pueblo decide cambiar no hay nada, ni nadie que lo detenga”.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones | MUD | primarias | Tomás Guanipa