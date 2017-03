Tintori: Sentencia del TSJ es la anulación de la voluntad de los venezolanos

ND / Nota de Prensa / 30 mar 2017.- La activista de los Derechos Humanos, Lilian Tintori condenó este jueves la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (AN), por significar “la anulación de la voluntad de los venezolanos” que votaron el 6 de diciembre de 2016, otorgándole la victoria a oposición venezolana.

“Nicolás Maduro acaba de eliminar el Poder Legislativo. Esto es un golpe de Estado que le está dando la dictadura al país. Maduro a través del TSJ está anulando a la fuerza la Asamblea Nacional y al mismo tiempo está desconociendo la voluntad de 14 millones de venezolanos que votamos el 6 de diciembre y que escogimos a nuestros diputados de forma democrática y masivamente”, expresó Tintori.

“La dictadura desconoció a la Asamblea, y también desconoce la democracia. Por eso nosotros debemos defender la democracia a través del revire democrático. El artículo 350 y el 333 de la Constitución son muy claros, la protesta es un derecho. Hoy lo único que le queda al venezolano es alzar su voz para que sus derechos sean devueltos y el primero que nos tienen que devolver es el derecho al voto este año, para que se den elecciones este 2017”, agregó.

De igual forma, destacó que el apoyo internacional es fundamental para que se rescate el hilo constitucional en Venezuela. “Hoy la aplicación de la Carta Democrática se justifica plenamente. Hay una ruptura del orden constitucional. No queda duda de que estamos en dictadura y todo aquel que no se pronuncie o que no rechace la violación sistemática de derechos humanos, es cómplice de la dictadura”.

