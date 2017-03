Tarek William Saab: Informe de Almagro no llega ni a panfleto

ND / 19 mar 2017.- El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, calificó de “menos que un panfleto” el informe presentado esta semana por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En su opinión, amenaza a Venezuela con una “intervención extranjera”.

Así lo señaló en el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“¿Cómo observo yo ha sido la postura de quien hoy ha asumido la Secretaría General de la OEA? Yo creo que quien siempre debe asumir la vocería de un órgano multilateral tiene que darle confianza y credibilidad a todas las partes, tiene que ser una persona dialogante y de altura en la diplomacia de lo que escribe, lo que dice y cómo lo dice, y hacia quién se dirige. Entonces, yo por ejemplo como Defensor del Pueblo le hablo a toda la nación venezolana, yo no puedo hablarle a un sector (…) En segundo lugar, yo no debo ser enemigo del Estado, es imposible, porque entonces cómo tú siendo un órgano del Estado vas a articular con los otros poderes públicos para solucionar problemas, para mediar a favor de los derechos humanos de la gente. Pero tampoco puedo ser en este sentido un vocero de una u otra parte. Te lo digo porque Almagro ha asumido la vocería totalmente, según mi percepción como Defensor del Pueblo de la Nación venezolana, totalmente radical y a favor de una sola opinión”, enfatizó.

Agregó: “Quien funge como Secretario General de la OEA es pagado por los Estados Unidos (…) Él forma parte de algo aislado a los Estados que participan en ese organismo multilateral, eso en primer lugar. En segundo lugar, él ha emitido una opinión particular y personal, no ha sido autorizado por todo lo que implica el plenario de la OEA (…) No creo que es diplomática su posición (…) no es mediadora, no facilita la paz en Venezuela. Él amenaza, todo el escrito (…) ni siquiera llega a ser un subgénero literario, porque está en un grado inferior a un panfleto”.

“¿Tiene o no apoyo?”, preguntó Carlos Croes.

“No ha habido reuniones, él ha hablado de manera personal (…) Es inédita la actitud, totalmente inédita la actitud de un secretario general de un organismo multilateral que se atreva a amenazar a una nación entera de una intervención extranjera, incluso propicia una salida violenta para el país, así lo interpreta el Defensor del Pueblo de Venezuela. No es su actitud con el escrito que ha divulgado, no es una actitud que facilite el diálogo (…) Cómo tú vas a conversar cuando tú amenazas, colocas hasta un ultimátum de unos días, ‘si tú no haces esto te amenazamos y te invadimos, te expulsamos, te sancionamos'”, manifestó Saab.

“Yo llamaría, yo exhortaría como Defensor del Pueblo de la nación venezolana a que se asuman vocerías, lenguajes y acciones que propicien la estabilidad de Venezuela, que propicien corregir errores a través de la conversación, de la propuesta, la recomendación y no estar impulsando intervenciones extranjeras que no han traido resultados en ninguna parte del mundo”, sentenció.

Más adelante, Croes añadió: “¿Qué piensas cuando se insiste en que Venezuela debe asumir las riendas democráticas?”

“¿Quién lo dice? ¿La monarquía española? Yo creo con todo respeto que cada pueblo se da el sistema que considere. Nosotros tenemos la Constitución del año 99 que tiene mecanismos de resolución de cualquier diferencia interna a través de la Ley, no de la violencia (…) Yo siento que la monarquía española tiene sus propias dinámicas, allá hay un rey, allá hay una reina, hay príncipes, herederos, hay un sistema parlamentario y tiene sus problemas (…) Pido también para mi país respeto, en el sentido de que no haya una injerencia o una intervención que finalmente culmine con un desenlace violento”, respondió.

“¿Tú crees que Venezuela está amenazada de una intervención?”, preguntó Carlos Croes.

El Defensor del Pueblo señaló: “Yo veo mucho del lenguaje que se utiliza, voceros calificados de potencias extranjeras hablan mucho de intervenir”.

“¿Estás convencido de eso?”

“Yo percibo en el lenguaje en cámara lenta desde hace varios años una amenaza siempre constante. Por ejemplo, ¿tú crees que el decreto que firmó Obama diciendo que Venezuela era una amenaza inusual para los Estados Unidos es un juego?”

“Entregó Obama y no pasó nada”.

“Pero queda el decreto allí”.

“¿Tú crees que Trump va a aplicar ese decreto?”

“Recuerda que cuando se firma ese tipo de decretos, según la historia, según lo que ha sido el tránsito de esos decretos, se han firmado apenas ocho, eso ha sido el preámbulo para una invasión (…) Hay muchos voceros incluso internacionales y nacionales que desearían que aquí haya un desenlace violento y sangriento”, indicó Saab.

Etiquetas: Carlos Croes | Diálogo con | Luis Almagro | OEA | Tarek William Saab