Tania Díaz: Chávez nos reconoció como mujeres y nos llamó a trabajar como colectivo

ND / 8 mar 2017.- La diputada Tania Díaz, resaltó el papel de la mujer desde la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez. Aseveró que el fallecido mandatario “logró que nosotras no nos sintiéramos nunca más solas”.

Así lo dijo este miércoles en un contacto telefónico durante el programa Al Aire, transmitido por VTV.

“Lo primero que tenemos que celebrar el día de hoy es la profunda identidad, el sentido de identidad como personas, como sujetos participativos en todo lo que tiene que ver con las decisiones del país, como actrices principales de todo el desenvolvimiento de nuestro país en estas dos últimas décadas. Eso lo tenemos que celebrar las mujeres de todas las condiciones sociales, de todos los estados del país, de cualquiera que sea nuestro origen, porque ciertamente las venezolanas tenemos el día de hoy una voz que se escucha en nuestro país”, puntualizó.

Según la parlamentaria, “nosotras no solamente hemos conquistado espacios de participación en la organización popular, espacios en los poderes públicos, tenemos muchísima participación las mujeres, sino lo más importante, creo yo, es que esa voz femenina, esa visión femenina de lo que es el país, de cómo superamos los problemas, de cómo avanzamos hacia una nueva etapa”.

“Esa participación protagónica de la mujer, para decirlo en términos que nos van a llegar más rápido a todas nosotras, ese llamado que hizo Chávez, ese reconocimiento que nos hizo Chávez, Chávez logró que nosotras no nos sintiéramos más nunca o nunca más solas en Venezuela. Nos llamó a identificarnos, a sentirnos y a trabajar como colectivo, como colectivo protagónico. Después que conquistamos eso, nos convertimos en las primeras, numéricamente hablando, estadísticamente hablando, en las primeras en educación universitaria (…) Somos las primeras en participar en los procesos comunales y las comunas (…) Ahora en los Clap tenemos una participación principalísima. ¿Eso qué implica? Que también el ataque contra esas conquistas sociales, contra ese proyecto alternativo, ese proyecto contrahegemónico que hemos venido desarrollando en Venezuela, sea contra la mujer”, expresó.

Sin embargo, comentó: “Eso no es nuevo. El sistema capitalista para preservarse necesita explotar a la mujer, necesita callar a la mujer y meterla nuevamente en la casa, necesita tener una diferenciación tan importante en términos de explotación (…) necesita que las mujeres no estemos en el Parlamento, no estemos en el Tribunal Supremo de Justicia, no estemos en la Fiscalía”.

“La violencia terrorista, la violencia verbal, la violencia económica tienen como sujeto principal a la mujer. Así como nos atacan, nosotras estamos desde que llegó Chávez y nos hizo esa convocatoria, estamos también siempre dispuestas a dar el primer paso”, enfatizó Díaz.

Agregó: “La derecha es misógina. La derecha políticamente, hablando en el sentido de la concepción del mundo, no ve a la mujer como un factor de emancipación en el sentido que lo vemos nosotros”.

Etiquetas: Día Internacional de la Mujer | Hugo Chávez | mujeres venezolanas | Tania Díaz