Sundde: Van tres panaderías ocupadas temporalmente, porque no son expropiaciones

ND / con información de CiudadCCS, Daniel Santos / 19 mar 2017.- El superintendente nacional de la Sundde, William Contreras, precisó este sábado que son tres las panaderías ocupadas en el centro de Caracas.“No son expropiaciones, son ocupaciones temporales”.

Así lo dijo durante la juramentación de comisionados para el Plan 700 “en defensa de los derechos de los ciudadanos en la compra de pan y otros productos alimenticios”, desde el Centro Cultural Parque Central en Caracas.

“Vamos a estar el tiempo que sea necesario en las panaderías, la ocupación temporal garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores”, y agregó: “No aceptemos que personas sin ninguna autoridad se tomen atribuciones dentro de las panaderías”.

Contreras reiteró, además, que no permitirán la venta del pan por horarios. “Nosotros llegamos a restituirle los derechos al pueblo. Nosotros no estamos aquí para cuidar ni administrar colas, no aceptemos las colas como algo normal”.

Dijo además que el pan que se venda en las panaderías debe pesar 180 gramos.

El Superintendente asegurò tener “700 fiscales” en las panaderías, y enumeró las funciones de dichos comisionados: “verificar la venta de pan, revisar el inventario de materia prima disponible en el local, impedir el préstamo de materia prima entre panaderías, verificar la capacidad y la cantidad del personal involucradas en la elaboración del pan, así como sus condiciones y horarios de trabajo, y la revisión de los equipos involucrados en la producción del pan”.

vaya al foro

Etiquetas: guerra del pan | panaderias | Sundde | William Contreras