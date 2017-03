Sub Secretario de Estado: EEUU no busca que suspendan a Venezuela de la OEA

ND/ 28 mar 2017.- Estados Unidos no está buscando la suspensión automática de Venezuela de la OEA. Esto lo dijo Michael Fitzpatrick, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de ese país.

El funcionario al referirse a la sesión del Consejo Permanente donde se tratará el caso de Venezuela afirmó que: “Nuestro objetivo para esta sesión especial no es una suspensión inmediata.

Fitzpatrick hizo una recomendación al gobierno venezolano: “Alentamos a Venezuela a participar en una discusión productiva sobre formas de resolver la crisis económica y humanitaria”.

La semana pasada 14 países -Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- pidieron a Venezuela que fije un calendario electoral y libere a los políticos presos.Esta tarde es la sesión del Consejo Permanente del organismo regional.

