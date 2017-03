Stalin González: Pueden ocultarse en el TSJ, pero no podrán ocultar el desastre de gobierno

ND / 1 mar 2017 / foto Twitter: @AsambleaVE.- El jefe de la fracción de la MUD en el Parlamento, diputado Stalin González, indicó que esta semana informarán sobre las cifras de pobreza en el país. Señaló que aunque los ministros no presenten su memoria y cuenta ante la AN, esos datos no se podrán ocultar.

Así lo destacó desde el Parlamento la mañana de este miércoles.

“Pueden ocultar la memoria y cuenta, pueden ir a ocultarse en la toga de los magistrados, pero no podrán ocultar la realidad del desastre de gobierno que hoy está en Venezuela”, enfatizó.

Según González, “hoy tenemos en Venezuela uno de los niveles de pobreza más grande del mundo, más grande de Latinoamérica, más grande del planeta”.

Comentó que “obviando su responsabilidad de venir a la AN a entregar su memoria y cuenta, no crean que van a ocultar esas cifras (…) Nosotros vamos a buscar las cifras donde sea”.

