Smolansky: Ni Maduro ni el CNE ni ningún colectivo podrán ilegalizar a Voluntad Popular

ND / nota de prensa / 11 mar 2017.- El coordinador nacional adjunto encargado de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, celebró este sábado la participación de los venezolanos en el proceso de validación de VP.

“Hoy decenas de miles de venezolanos salieron a validar a Voluntad Popular, a la democracia y a #LaMejorVzla. Estamos convencidos de que no habrá Maduro, Consejo Nacional Electoral (CNE) ni colectivos que puedan ilegalizar a nuestro partido porque así quedó demostrado en cada punto de Venezuela este sábado”

Smolansky recordó que la tolda naranja es el partido político “más perseguido por la dictadura venezolana y convocó a los venezolanos a que acudan este domingo 12 de marzo acompañados con tres personas, más para que se unan a la lucha por conquistar la democracia en el país”. “Mañana hagamos un 1×3 por Leopoldo López, por todos los presos políticos y para defender a la democracia. Si en estos años nos hemos sentido orgullosos de llevar la camisa naranja, mañana nos sentiremos más orgullosos de haber cumplido con esta meta pese a las trabas del régimen”.

El responsable político de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, informó que la tolda naranja alcanzó este sábado la meta en más de 14 estados. “Tenemos la confirmación de lo que Venezuela atestiguó hoy en cada punto de Venezuela, la gente se resteó con Voluntad Popular y hoy hemos alcanzado la meta en al menos 14 estados del país. Nosotros lo sabemos y el CNE lo sabe, así que les decimos que no vayan a inventar, no se vayan a poner con inventos de pasarnos la rebanadora porque la gente defendió y validó a Voluntad Popular sin miedo y de frente”.

Smolansky enfatizó el claro mensaje enviado por cada venezolano que este sábado decidió restearse al retratarse con Voluntad Popular. “Hoy se está defendiendo a nuestro partido, a quien está preso, exiliado, a los perseguidos y ese proyecto de país que desde hace años Leopoldo ha defendido, un proyecto llamado #LaMejorVzla en el que todos los derechos sean para todas las personas. Estamos defendiendo a aquella madre que hoy se va a acostar sin su hijo porque la delincuencia se lo quitó, o se ha ido a otro país en busca de un mejor futuro. Hoy estamos defendiendo aquel que llora porque perdió un familiar en algún hospital porque no había medicamentos, aquel niño que dejó la escuela por desnutrición. Hoy defendemos a aquellos que viven en zonas rurales, que no les llega el agua ni la luz. Hoy defendemos a quienes quieren ver un canal de televisión y no pueden porque la dictadura lo ha clausurado. Esa es la esencia del respaldo a Voluntad Popular, y que no les quepa la menor duda de que Voluntad Popular será el partido que refundará la democracia, rescatará la libertad y devolverá a nuestros jóvenes el futuro”.

En compañía del coordinador nacional encargado, Freddy Guevara, el coordinador nacional político encargado, Juan Andrés Mejía, la esposa del líder opositor y preso de conciencia Leopoldo López, Lilian Tintori, concejales y activistas; Smolansky recordó a quienes están injustamente encarcelados o exiliados por haberle hecho frente a la dictadura de Nicolás Maduro.

“Hoy deberían estar aquí Leopoldo López, Daniel Ceballos, Delson Guárate, Gilber Caro, Steyci Escalona, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, Yon Goicoechea, José Vicente García, Roniel Farías, Carlos Vecchio, Darío Ramírez, Wagner Jiménez y Lester Toledo. Ellos hoy no nos acompañan por una dictadura que los tiene secuestrados en un calabozo o los tiene forzosamente en el exilio”, precisó el dirigente naranja.

Mejía resaltó que la función del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser facilitar el proceso de elegir a los venezolanos, por lo que reiteró las exigencias de Voluntad Popular al órgano comicial. “Exigimos mayor presencia del Plan República en la ciudad de Caracas donde hubo hechos de violencia. Exigimos aumento de las máquinas, sobre todo en aquellas ciudades donde se hace sumamente necesario como Barquisimeto, Valencia y Caracas. La intención del régimen es obstaculizarnos, hay un grupo mínimo del gobierno que tiene el planteamiento de sabotear el proceso. Tenemos irregularidades, que no podemos dejar de mencionar, nuestra Constitución garantiza el derecho a expresarse libremente, ordena al CNE que facilita ese proceso”.

Denunció que “en Nueva Esparta se retrasaron las máquinas, se reiniciaron los sistemas y se dijo que no se podían leer las huellas de algunas personas porque son pescadores, pero esto no ocurre en Falcón, Vargas y Sucre donde también hay pescadores; pero no tenemos dudas de que en Nueva Esparta vamos a lograr la meta. En Vargas desde tempranas horas de la mañana hubo un esfuerzo por retrasar esta jornada. No podemos dejar de mencionar los hechos de violencia que se presentaron, han estado concentrados en el municipio Libertador. Exigimos acciones de Jorge Rodríguez ante estos grupos minoritarios ante las agresiones en La Vega, 23 de enero y Caricuao. Debemos decir, además, que el Plan República no está cumpliendo con sus funciones que le correspondían, incluso funcionarios del CNE fueron víctimas de los colectivos. Exigimos en primer lugar, que los horarios sean extendidos, no es posible que hoy hubo centros que abrieron a las 10:00 o 11:00 am”.

Aseguró que “la jornada es y va a ser histórica, queremos decirles a los compañeros de la Unidad, a nuestros hermanos del partido, a todos los que creen que esto va cambiar pronto, a todos los que se levantan cada mañana pensando no en las dificultades sino en las oportunidades, que estamos convencidos que vamos a lograr transformar a Venezuela. Hoy venimos con optimismo, queremos hacer un reconocimiento a la gente; hoy miles de venezolanos salieron a las calles de nuestro país en los 335 municipios, estaban allí activistas comprometidos con el cambio y la transformación de Venezuela. Estaban allí todos aquellos venezolanos que comparten nuestras luchas, hemos sido víctimas de una represión, le tienen miedo al cambio, a la lucha de Leopoldo López que comenzó en el año de 2012”.

El diputado expresó que desde el régimen “pensaron que encarcelando a Leopoldo López lo iban a eliminar, hoy la voz de Leopoldo López se ha convertido en la voz de miles de personas en toda Venezuela que con gallardía validaron a nuestra organización. En medio de tanta persecución, atropellos, sabíamos que íbamos a contar con la solidaridad del pueblo venezolano, de impulsarnos, que no dejan de decirnos que sigamos firmes, que esta lucha vale la pena, que nos recuerda que los encarcelamientos injustos, que nuestros compañeros están perseguidos o que están en el exilio, incluso la muerte de activistas víctimas de la represión de este gobierno, esta lucha va valer la pena”

Finalmente, Smolansky reiteró la importancia de salir a validar por la tolda naranja este domingo 12 de marzo e invitó a los activistas a seguir activos durante la jornada. “Queremos un país de libertades y no restricciones, de justicia y no impunidad, donde haya seguridad y no violencia. El día de hoy nos ha ido bien, pero no podemos confiarnos. No caigamos en la arrogancia y la prepotencia. Voluntad Popular se caracteriza por su humildad, respeto y solidaridad. Por eso, llamo a los activistas de Voluntad Popular: no nos confiemos, no cantemos victoria, estamos frente a una dictadura”.

Comunicaciones Voluntad Popular/ Yubrimar Ochoa / fotos: Antonio “El Tigre” Rodríguez

