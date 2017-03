Simón Calzadilla: MPV logró validar 10.000 militantes pero necesitábamos 25 mil

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 9 mar 2017.- El diputado de la MUD y secretario general de Movimiento Progresista, Simón Calzadilla, precisó que su partido logró representarse con 10.000 militantes en lo que fue el proceso de validación, pero necesitaba 25 mil.

“Nosotros pasamos de 10.000 militantes a nivel nacional, en la suma de los estados; -pero- necesitábamos como unos 25 mil”, manifestó Calzadilla en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, al tiempo que alertó que con ese sistema tan “restrictivo” es posible que sólo se validen 54 de las 59 organizaciones convocadas.

El parlamentario precisó que MPV no quedó “liquidado”, porque “este es un proceso que apenas comienza”. “Esto se va a tardar como 4 o 5 meses más. Los que recogieron firma ahorita y los que van a recoger la semana que viene tienen que después cruzar las datas del Consejo Nacional Electoral, porque el que firmó por nosotros ahorita y firma la semana que viene se descuenta. Después seguro que lo van a cruzar con la nómina fantasma de militantes del Psuv, porque no puede haber doble militancia. Esa lista de raspados tiene que reparar y todos los partidos van a tener que reparar el mismo día durante dos días, es decir, esto está hecho como una trampa porque no hay forma de auditar”, puntualizó.

A su vez, criticó que no se le haya entregado al partido la data por estados del proceso. “Para la rectora Tania D’ Amelio data significa una hojita con los números finales por estado. A nosotros no nos entregaron la data de los resultados por máquina, a nosotros no nos entregaron la data de los que firmaron por nuestras organizaciones políticas. Eso no nos los dieron, no lo tenemos. No nos quedó constancia ni siquiera cuando se hizo el proceso, ni nos lo dieron ayer”, rechazó.

Dijo además que entregarán un documento ante el Consejo Nacional Electoral, “no solamente solicitando esta data sino también reclamando enérgicamente el hecho de que este sistema que ha instrumentado el Consejo Nacional Electoral, con base a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, restringe enormemente el derecho de la libre asociación a partidos políticos, sobre todo para las organizaciones políticas intermedias y pequeñas”.

“Nosotros pasamos de tener 6 meses con las planillas para ir a las casas de nuestros militantes, foliarlas, consignarlas… Nos quedaba una copia y después nos daban dos meses para los reparos sobre esas firmas, es decir, un periodo de casi un año a solamente 14 horas (…) que en una máquina que falla se te convierten en 5, en 6 o en ninguna, y que solamente una organización política con una organización política demasiado fuerte puede enfrentar semejante reto”, sostuvo.

Calzadilla repudió el esquema que implementó el CNE para está proceso de renovación y señaló que con el mismo MPV no se hubiera podido convertir, en su momento, en un partido político. “Partidos como el que lideró Jorge Rodríguez padre, la Liga Socialista, jamás hubiera podido existir, ni el Partico Comunista, ni el MAS, ni La Causa R… toda esa pluralidad que le dio tanta vida a la democracia venezolana”.

“Este mecanismo atenta contra la libertad, la pluralidad, los deseos de participación y la posibilidad de escoger entre diferentes opciones por parte del pueblo venezolano. Está dirigido con muy mala intención a acabar con los partidos políticos”, remató.

