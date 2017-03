Simón Calzadilla, 9:49 am: 70 % de puntos de validación no han comenzado

ND / 4 mar 2017.- A través de su cuenta en Twitter, el diputado Simón Calzadilla denunció “irregularidades” en la instalación de los puntos de validación de los partidos políticos. Poco antes de las 10 am, indicó que aún no se habían instalado todas las máquinas.

“A esta hora el 70 % de los puntos de validación no han comenzado, fuertes irregularidades en la instalación de las máquinas”, escribió el también secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela.

Señaló que “en Maracay los puntos de validación (están) sin funcionar por corte de la energía eléctrica”.

También denunció que “se registran fuertes fallas con los capta huellas. Cortes eléctricos en muchos municipios”.

Calzadilla dijo que “el promedio para validar por elector pasa de 4 minutos”.

Etiquetas: CNE | legalización de partidos | Simón Calzadilla | validación de partidos