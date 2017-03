Senador chileno Alejandro Navarro: La OEA es punta de lanza en contra de Venezuela

ND / 8 mar 2017 / foto Twitter: @VTVcanal8.- El senador chileno y precandidato presidencial, Alejandro Navarro, aseveró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es una “amenaza” y su “ofensiva” contra Venezuela “continúa”. A su juicio, la OEA se ha convertido en “punta de lanza en contra de Venezuela”.

Así lo señaló la mañana de este miércoles en el programa La Pauta de Hoy, transmitido por VTV.

“El intento de aplicar la Carta Democrática de la OEA fue tomado de manera unilateral y de manera ilegal por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. No tiene las facultades, intentó hacerlo y fracasó (…) Esta ofensiva de Almagro continúa”, aseveró.

Agregó: “Yo siento que Almagro es una amenaza, es un camaleón (…) La OEA está siendo una punta de lanza en contra de Venezuela (…) está siendo un instrumento de Estados Unidos”.

Con respecto al Gobierno estadounidense, se refirió al informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado. “Ese informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado es un informe político (…) no es un informe avalado y acreditado por organismos que puedan gozar de objetividad”.

En su opinión, forma parte del “asedio a Venezuela”. Insistió en que el informe de Estados Unidos “hay que tomarlo como una de las acciones políticas para golpear a Venezuela y no darle credibilidad alguna, por el contrario, yo diría que Estados Unidos tiene que revisar sus parámetros para poder calificar la violación de los derechos humanos”.

Enfatizó que “creerle a Estados Unidos un informe sobre derechos humanos la verdad es que resulta risible”. Navarro resaltó que “Estados Unidos actúa e interviene de manera permanente en América Latina”.

Consideró que en Venezuela “hay políticos presos por delitos, no presos políticos. Políticos presos por delitos que los juzga una fiscalía, un poder judicial (…) Si hay delito, tiene que actuar la justicia aquí, no es una decisión del presidente Maduro, no es una decisión política, es una decisión de un tribunal que investiga y establece delitos”.

