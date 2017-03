Sebastiana Barráez: Gobierno está alerta tras descubrir reuniones conspirativas en la FANB

ND / 2 mar 2017.- La periodista de la fuente militar, Sebastiana Barráez, indicó que el Gobierno Nacional aumentó el gasto en inteligencia y contrainteligencia, porque sabe que por la crisis hay un incremento en las protestas y en las “reuniones conspirativas”. En ese sentido, comentó que el Gobierno detectó movimientos “bien extraños” alrededor del general Raúl Isaías Baduel.

Así lo señaló la mañana de este jueves en el programa radial de César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos.

“¿Por qué el Gobierno está gastando esa millonada en inteligencia militar? ¿A qué le teme?”, preguntó Rondón.

“Ante la situación que hay en el país, digamos, de alguna manera muy delicada, por los problemas de inseguridad, de desabastecimiento, de carestía, de inflación, sin duda que el Gobierno arrancó el año con una serie de expectativas que tienen que ver con el incremento de las protestas, con las reuniones conspirativas al interior de la Fuerza Armada y fuera de ella, pues no hay duda que el Gobierno se prepara, por lo que arrancó el año con el comando antigolpe, con las detenciones que han ocurrido de militares y de civiles. Hasta ahora, les ha dado resultado lo que a la fase de inteligencia se refiere, porque, de hecho, parte de lo que ha sucedido con la detención reciente de algunos militares retirados y otros activos es que ha ocurrido la delación o sencillamente infiltrados dentro de algunas reuniones en algunos comandos, en algunos cuarteles y esto ha tenido éxito el hecho de que el Gobierno ha logrado detectar a grupos involucrados en protestas o en acciones conspirativas, y algunos incluso en preparaciones de un efectivo golpe de Estado. Y, pues, el temor del Gobierno es más que razonable para invertir una cantidad de dinero en un área como lo es la inteligencia y la contrainteligencia”, detalló la periodista.

Agregó: “Yo sí creo que el Gobierno está muy preocupado y esa preocupación se refleja en la manera cómo ha venido manejando lo relacionado a los grupos conspirativos. Yo creo que de alguna manera el Gobierno sintió que, por ejemplo, al interior de la Fuerza Armada se le fue de las manos la cantidad de oficiales militares manifestando molestia, inconformidad. Hay muchísimo malestar por el problema de los alimentos, por el problema de la asistencia médica que los golpea muy feo en los niveles medios y bajos de la Fuerza Armada, y de los familiares de los militares”.

De acuerdo a Barráez, “el Gobierno sintió que se le fue de las manos la gran cantidad de conspiraciones pequeñas y grandes, porque lo que sucedió con este oficial, que es el oficial (General Retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Antonio) Lozada Saavedra (…) en estos momentos sometido a un proceso judicial en los tribunales militares y a un grupo de oficiales retirados, pero también es cierto que hay oficiales activos, algunos de ellos de la Fuerza Aérea y otros del Ejército. ¿Qué es lo que sucede en particular con este general Lozada Saavedra? Es la relación que el Gobierno descubre muy estrecha, y recientemente, con el general Raúl Isaías Baduel. Baduel debería estar en libertad el día domingo, todo indica que el general no va a salir porque el Gobierno ha descubierto una serie de oficiales y civiles retirados y activos en relación con el general Baduel, incluso hablan de que parte de la inteligencia militar logró detectar reuniones donde se estaría planificando, no solamente el rescate del general Baduel de la cárcel de Ramo Verde, sino acciones para derrocar al Gobierno de Maduro aprovechando las circunstancias volátiles que hay en el país muy delicadas por el problema de la crisis”.

César Miguel Rondón expresó: “El profesor Guevara de la Universidad de Carabobo está preso, por lo visto, por ser amigo de Baduel. Este profesor universitario jubilado, sexagenario, ¿va a hacer la fuga de Baduel? Y cuando uno dice fuga, uno piensa en Prison Break y el “Chapo” Guzmán. ¿De qué estamos hablando? Pareciera que esto no tiene ni pies ni cabeza”

“Bueno, el Gobierno trata de que se inhiban los amigos de Baduel, porque no es solamente el caso del profesor, no es solamente porque es amigo de Baduel. El problema es que todos los civiles o militares que en algún momento visitaron al general Baduel están siendo sometidos a allanamientos, a detenciones, a interrogatorios (…) Cuando el Gobierno vuelve a detenerlo, detecta movimientos bien extraños alrededor del general Baduel, pero como te digo, ya no es solamente el general Baduel, es decir, no es solamente un militar alrededor del cual puede haber una serie de reuniones conspirativas, es que hay varias reuniones conspirativas alrededor de varios oficiales, pero digamos que eso como que se entrelazan unos grupos con otros y, por supuesto, el Gobierno anda muy activo. Hay incluso reincorporación de una serie de oficiales que habían sido desplazados y están siendo incorporados. Ha habido otros que los han desplazado de sus cargos de comando. Es decir, en este momento hay un fuerte movimiento, se están moviendo las aguas dentro de la Fuerza Armada y fuera de ella, porque el Gobierno está alerta, teme realmente que cualquier chispa, pues, prenda la pradera”, manifestó Barráez.

Según dijo, “”pareciera que todos estamos bajo sospecha (…) Cualquiera, cualquier civil, cualquier militar, pues por una expresión de malestar, de molestia con el Gobierno, más aún cuando Conatel está chequeando, supervisando junto con la Fuerza Armada los canales de televisión, y las emisoras y los progtamas de radio, pues en cualquier momento cualquiera puede estar sujeto a ser una persona sospechosa para el Gobierno (…) No debería extrañarnos que este año tengamos una situación más represiva, de mucho más cuidado y de medidas que puedan violentar los derechos humanos, y sin duda nuestro derecho a la privacidad y a las comunicaciones privadas”.

Etiquetas: FANB | Fuerza Armada | golpe de Estado | Raúl Isaías Baduel | Sebastiana Barráez