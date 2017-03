Del saqueo de la reconstrucción de Vargas a los payasos de Carneiro

Es indudable que estos últimos 18 años que hemos vivido los ciudadanos del Estado Vargas, impuesto por este desmadre ingubernativo, regido por esta peste militar chavista madurista, ha sido la peor pesadilla que le ha acontecido a un pueblo.

Después del deslave acaecido el 15 de diciembre de 1999, una rapiña zamurera liderada por el Teniente Coronel Chávez, con sus lugartenientes Alejandro Volta Tufano y Antonio Rodriguez San Juan, desaparecieron la bicoca de tres billones, seiscientos cincuenta y nueve millardos de bolívares, cifra de dinero inconmesurable, que según fue utilizada en la reconstrucción y que está en los Diarios de Debate de la Asamblea Nacional y de los Ministerios de Finanzas y Planificación. Y lo sorprendente del mundo actual es que para la creación de Dubái en los Emiratos Árabes, apenas se utilizó una cuarta parte de ese dinero y el cambio del territorio geográfico y de las ciudades construidas se hizo con sentido del deber, para generar trabajo y riqueza para sus habitantes, tal como lo pudo comprobar el hijo del General Carneiro, cuando fue a dicha ciudad a disfrutar de su luna de miel, el ano de 2016, con los dineros bien habidos de su padre, durante su gestión de gobierno.

Con motivo de la reconstrucción se iniciaron trabajos de prevención de riesgos en más de 37 cauces de ríos y quebradas del estado Vargas. Solo dos se concluyeron, Guanape en La Guayra y La Veguita en Macuto, las demás quedaron a medio construir como San Julián, Camurí Chico, Mamo, Piedra Azul, Curucutí y todas las demás.

El Centro Materno Infantil Ana Teresa de Jesus Ponce, ubicado en Macuto, inaugurado en 1988, orgullo de las mujeres varguenses, tuvo que esperar hasta el 2009, para ser restaurado y de 99 camas de funcionamiento que tenía, apenas están habilitadas 29, con el solo servicio de laboratorio, los demás servicios, lencería y lavandería,, comedor, farmacia y otros, los asiste el Seguro Social de La Guayra, el cual funciona con muchas deficiencias debido a que tiene 18 años intervenido por una restauración que ha sido una cornucopia de corrupción por el dinero invertido y robado, sin que se vislumbre su conclusión. Los demás centros de salud están en condiciones deplorables como en todo el país, sin reactivos, farmacias sin medicinas, sin equipos de imagenologia, radiología, tomógrafos, de asistencia terapéutica, y sin ambulancias.

Nos comentaban líderes magisteriales como Rosa de Herde y Raúl Yeminame, que hay más de 100 centros educativos que se están cayendo por el deplorable estado de su infraestructura y que el servicio del comedor escolar esta inoperativo en la mayoría de dichos centros.

Otros servicios como el transporte urbano, recolección de desechos sólidos, están tan deteriorados que su mejores exponentes se aprecian frente al balneario de Camurí Chico, donde hay cientos de vehículos inservibles, debidamente identificados con los rótulos de “Palante Comandante”, “Ayúdame a Gobernar”, “Ruta Municipal Socialista” y pare usted de contar. Y uno se pregunta, pero si son vehículos nuevos, chinos de marca Yuotong, como es posible que hayan sido adquiridos, sin incluir en dichos convenios con el fondo chino, los respectivos repuestos que se necesitarían ante la necesidad del mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Eso es falta de planificación, impericia en la administración de bienes para el estado, o puro negocio?

No hablemos del servicio de aguas blancas, dado que la aducción del Tuy III, le fue sustraído a los varguenses, porque había que dotar a los pobladores de Ciudad Caribia, sin tomar las previsiones del caso, dejando en la orfandad a sectores de la población, como es el caso de quienes viven en Las Tunitas, La Pichona, Los Olivos, Ezequiel Zamora, Montesano, Malboro, Las Animas, El Guamacho, entre tantos sectores, cuyos ciudadanos pasan hasta más de tres meses sin recibir una gota de agua por sus tuberías y tienen que depender de las lluvias y de los camiones cisternas, quienes les cobran altísimos precios por el vital líquido. El 18 anos, no se le ha dotado al estado ni siquiera de un litro de agua.

En materia de contaminación ambiental el problema es sumamente crítico, debido a que los basureros públicos, están esparcidos en las calles y quebradas. Son innumerables los promontorios de basura en todo el litoral, lo que ha generado la multiplicación de la escabiosis, conocida popularmente como Sarna, Claro si no hay camiones para su recolección, que se puede esperar. Otro caso deplorable es el estado de la Planta de Tratamiento de Punta Gorda, paralizada totalmente y es común y prácticamente normal ver la mayoría de las vías públicas inundadas de aguas cloacales, residuales y de lluvias, por la falta de mantenimiento de los drenajes, dando como resultado una imponente contaminación ambiental, en las playas y todo el estado

A pesar de estos problemas, debemos reconocer que el gobernador Carneiro ha sido muy diligente en promover algunas obras de servicio como el Terminal de Transporte Terrestre en Catia La Mar, importante y necesario, ya que aparte del servicio, fue construido sin licitación, desconociendo los ciudadanos sus constructores y el monto de la obra, al igual que el ubicado en La Guayra, con su construcción al paso de un morrocoy, por lo cual se escucha decir al pueblo sabio y algunos patriotas cooperantes, que de suministrar datos, se pueden caer las cuantiosas comisiones Obtenidas, porque ellos están de acuerdo en la opacidad de no suministrar datos.

Asi fue construida la Plaza Bolivar de Catia La Mar, expropiando bienes privados cuyos dueños están en la dulce espera de sus pagos, y si no les han pagado como se puede denominar esa acción del estado, sino un robo público. Asi está La Plaza Bolivar de La Guayra, y no hablemos del estadio de béisbol que lleva consumido más de un millardo de Bolívares y todavía no se vislumbra su inauguración.

Otro negocio importante para el gobernador Carneiro está en la explotación de las Canteras, ese ha sido redondo, se dice que son fuente para la exportación de mármoles y granitos, pero nadie percibe la utilidad en obras y bienes para los ciudadanos por el mal estado y prestación de los servicios públicos, además de que no se rinde cuentas a nadie, y el ciudadano común desconoce su utilidad, porque el Consejo Legislativo, convertida en un anexo de la cueva de Ali Baba, cuando se reúne es para aprobarle recursos al gobernador o para decidir a cual hijo de vecino se le van a quitar sus bienes.

Asi mismo ha sido el pretendido ornato de las vías públicas, con unas jardineras a las cuales le sembraron palmeras, chaguaramos pequeños, y otras diversidades de plantas, que no crecen porque están sobre cemento, se secan y hay reponerlas constantemente, lo cual es lo importante del negocio, sin estética, horribles de piedras rusticas, que constantemente se deben reponer, cuya trabajo genera constantemente colas en las vías públicas, pero claro se ven a obreros trabajando, con los respectivos anuncios publicitarios del gobernador. Algunos cooperantes aducen que el negocio es familiar

Y en lo que ha sido muy hábil el Carneiro ha sido en la promoción de las fiestas, claro acostumbrado a la rendición del culto a personalidad, desde que estudio en La Escuela Militar, en la cual el distinguido le rinde pleitesía al cabo, este al sargento, luego este al teniente, y este al capitán y asi sucesivamente hasta llegar al general de división, el gobernador ha creado una empresa a fin de aprovechar Carnaval, Semana Santa, vacaciones escolares y navidad para ornamentar Vías Publicas, Pasarelas en mal estado como la del Liceo Vargas, El Tigrillo, El Cardonal, entre tantas, Paradas de Bus y edificaciones públicas y las adornan, con figuras de payasos, como los ubicados en Macuto, La Guayra, Maiquetia Catia La Mar, gastando cuantiosas cantidades de dinero que muy bien pudieran servir para surtir los comedores escolares o los hospitales públicos.

Pero el gobierno consciente de su mala gestión y de las necesidades que vive diariamente y sufre el pueblo, debe buscar un refrescamiento o un motivo para olvidar los males y carencias que sufre, razón por la cual es una política de este gobierno depredador, ladrón y delincuente, en todos los organismos del mismo, en mantener la perennidad de un circo, siguiendo las consejas de Calígula y Nerón, de mantener el foro romano con fiestas para distraer al pueblo, asi como lo está haciendo el inmaduro con las fiestas que monta el Plaza Diego Ibarra en Caracas.

Asi son las cosas, como decía Oscar Yanez, este gobierno de pan y circo, aprovecha de promover el circo para evitar que el ciudadano proteste, pero aprovecha el circo para mantener sus negocios y robar la res pública de una manera permanente.

Esto no debe continuar, por ello el gobierno no quiere hacer elecciones y utiliza al tribunal supremo de injusticias para contrarrestar la labor contralora de La Asamblea Nacional, facultada por el pueblo que la eligió para ponerle un contrapeso a estos delincuentes. Por ello hay que apoyar la labor de la dicha asamblea y exigir las elecciones de gobernadores y alcaldes, con el fin de evitar que estos desalmados sigan robando los dineros del estado

vaya al foro

Etiquetas: Rubén Contreras