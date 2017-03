Roy Chaderton: La vida sin la OEA es posible

ND / 10 mar 2017.- Roy Chaderton, ex embajador ante la Organización de los Estados Americanos, consideró que la activación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela sería una “vergüenza” para la OEA. En su opinión, esta decisión significaría un “golpe mortal” para el organismo.

Así lo dijo la mañana de este viernes en el programa La Pauta de Hoy, transmitido por VTV.

“Si llegan a aplicarla (la Carta Democrática), tengo dudas al respecto, de todas maneras esa es una batalla que se va a librar, necesitan de dos terceras partes, esa vergüenza van a tener que asumirla”, afirmó.

Sin embargo, Chaderton resaltó: “En todo caso, la vida sin la OEA es posible y la capacidad de instrumentar la Carta no es tan sencilla porque el efecto que se busca es político, es como decirles a los Estados Unidos ‘tienen luz verde para invadir Venezuela porque está creado el ambiente político’ (…) Nosotros estamos cercados, pero lo que pasa es que podemos saltar, y no la talanquera, podemos saltar la cerca porque somos un país que no está aislado, estamos vinculados al resto del mundo”.

“Chavez en su sabiduría, en su visión estratégica, teleológica nos dejó varios anillos de protección (…) En el continente y en el mundo a través de todas las vinculaciones que desarrolló, nosotros logramos darle vida y vida dinámica a un grupo de anillos de protección”, explicó.

Enfatizó que la aplicación de la Carta Democrática contra el país “sería un golpe mortal para la OEA que ya ha sufrido bastante con las inconsistencias, con las inconsecuencias, con las traiciones y con las deslealtades”.

Según comentó, “esas arremetidas se han venido repitiendo a lo largo de 18 años, pero especialmente a partir del 2002 cuando fue la única arremetida que podríamos llamar exitosa por 47 horas. Ahí hay un esfuerzo coordinado, ascendente, destinado a desestabilizarnos como país, a hacernos la vida miserable, de alguna manera lo logran pero parcialmente. El objetivo final que es desestabilizarnos no lo han logrado y no lo van a lograr porque hemos desarrollado una capacidad de resistencia”.

