Rosales: No pensemos que al activar la Carta Democrática vamos a cambiar de gobierno

ND / 22 mar 2017.- El dirigente de UNT y ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, consideró este miércoles que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana no es la solución a los problemas del país. Insistió en que su activación no significa un cambio de gobierno inmediato.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, destacó que “es tiempo de hablar de calendarios electorales para las elecciones regionales y prepararnos para lo que sería el proceso de elecciones generales que es el año que viene”.

“¿No entiendo cómo nosotros solicitamos que se active la Carta Democrática, como es lógico, para ayudar a salir de este proceso, de esta calamidad, sin que nos boten, nos expulsen? Porque se daña es al Estado, a todos los venezolanos, no al Gobierno. Cuando expulsan a Venezuela, no están expulsando al Gobierno, están expulsando a todos los venezolanos de la OEA”, indicó.

Asimismo, resaltó: “No entiendo cómo Almagro plantea elecciones generales inmediatas, ¿con qué sustento constitucional? Eso no tiene sentido”. Rosales también manifestó que “por un lado apoyamos eso algunos, pero lanzamos candidaturas presidenciales”.

“Tenemos que hablar claro, a la gente no podemos seguirla engañando, no podemos seguir lanzando fuegos artificiales para que se levante el entusiasmo, la emoción, se ilumine la esperanza y luego terminamos en una frustración. Eso es lo que estamos padeciendo. De esto tenemos que salir con sensastez, con la verdad por delante, diciendo y proponiendo soluciones que se concreten y que se lleven a la realidad”, sentenció.

