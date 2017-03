Ronald Balza: Fue Maduro quien ordenó sacar el billete de 100 de manera súbita

ND / 3 mar 2017.- El economista y profesor universitario, Ronald Balza, explicó que la decisión sobre el billete de 100 bolívares no le competía al Presidente de la República. Señaló que en lo que se refiere a la materia monetaria, es el BCV el responsable.

Así lo dijo este viernes durante el programa radial de César Miguel Rondón en Circuito Éxitos.

“¿Cómo se puede entender este relajo, por no decir mamadera de gallo, que está pasando con el tema de los billetes?”, preguntó Rondón.

El economista respondió: “En primer lugar, ha sido una irresponsabilidad que sorprendió al mismo (ex) presidente del BCV, Nelson Merentes, en diciembre, porque él ya había dado como anuncio el retiro paulatino del billete de 100 y su coexistencia con los nuevos billetes que iban a aparecer. A los pocos días, el Presidente indicó que iban a ser retirados los billetes de modo súbito, porque había unas mafias en la frontera que había que atacar y el ataque iba a dar como consecuencia que el dólar paralelo iba a bajar. Eso lo que generó fue un gran malestar y ninguna expectativa positiva”.

Explicó que “el problema de las mafias existe porque hay dos tipos de cambio fijados por el Gobierno de una manera totalmente arbitraria”.

Con relación al billete de 100 bolívares, Balza aseveró que éste “no va a morir de muerte lenta porque lo saquen de circulación, sino porque va a pasar como con el billete de 2 bolívares y de 5 bolívares, de los que el BCV no habla y que nadie ha podido usar en este momento por el bulto que representan”.

“Lo que a mí me sorprende es que el BCV había anunciado el retiro progresivo de los billetes. Fue el Presidente de la República el que a los pocos días anunció su anulación. El BCV, y es bueno siempre aclarar que es el Directorio del BCV y el Presidente del BCV, prefirieron convalidar una orden presidencial que no le competía al Presidente, porque según la Constitución, el responsable de la materia monetaria en el país es el BCV y es autónomo para eso (…) El BCV no tenia por qué convalidar esta decisión del Presidente”, manifestó.

En lo que se refiere al nuevo cono monetario, resaltó: “Ya el de 20.000 está como quien dice preparándose para dejar de ser el de mayor denominación y debería ser actualizado en un futuro, que lamentablemente será más rápido mientras más tarde el Gobierno en corregir los problemas cambiarios y la política fiscal”.

