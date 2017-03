Rodríguez Torres: No estoy de acuerdo con que se aplique la Carta Democrática

Yalezsa Zavala / foto cortesía Unión Radio / 28 mar 2017.- El exministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, se mostró en desacuerdo con que se aplique la Carta Democrática en el país, pues a su juicio los problemas de Venezuela deben resolverlos los venezolanos.

En entrevista para el programa A Tiempo de Unión Radio, Rodríguez Torres consideró que el hecho de que no se hayan realizado las elecciones a gobernadores el año pasado, como correspondían, provocan acciones como la de la Carta Democrática, con la cual manifestó no estar de acuerdo. “Yo no comparto que nadie venga a resolver el problema de los venezolanos. Yo no estoy de acuerdo que se aplique la Carta Democrática”, enfatizó

“Las elecciones tienen que hacerse en el término que establece la ley; y no por cualquier criterio alargarlas en el tiempo o hacerlas cuando convenga hacerlas. Las elecciones a gobernadores debieron hacerse en diciembre. No hay circunstancia que justifique no haberlas hecho”, manifestó.

Y agregó: “¿Qué le costaba al gobierno hacer esas elecciones? Algunos alegaron que eran problemas de recursos, pero hay recursos para hacer validación de los partidos… y si no hay recursos se hacen con un papelito y una cajita”.

“La Constitución tiene que cumplirse taxativamente, no se puede hacer especulación sobre ella ni interpretarla a criterio de nadie”, sostuvo.

Rodríguez Torres negó estar defendiendo aspiraciones políticas. “Yo no estoy defendiendo una postura o una aspiración personal, estoy defendiendo un principio constitucional. Los procesos electorales son la piedra angular de un sistema democrático, y más del nuestro que es un sistema participativo y protagónico”, concluyó.

Etiquetas: Carta democratica | OEA | Rodríguez Torres