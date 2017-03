Rodríguez Torres: En lugar de todo el poder para los Clap, démosle el poder a los productores del campo

ND / 13 mar 2017.- El ex ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, criticó este lunes en la noche no darle “poder” a los productores del campo para resolver el asunto de la alimentación.“En vez de todo el poder a los Clap, démosle el poder a los productores del campo y asunto resuelto. El futuro está en la tierra!”, dijo vía Twitter.

A eso de las 12 del mediodía, Rodríguez Torres publicó cinco tuits pidiéndole al CNE facilitar la realización de elecciones.

“La democracia participativa ha costado años de sueños y luchas, por eso la defiendo”, dijo. “Siendo nuestra democracia un modelo participativo, el CNE debe facilitar que se materialice. Las elecciones son una condición vital de la democracia, que se abran los cauces de participación para [email protected] ”.

El exministro también dio un argumento para su defensa de las elecciones como mecanismo para el surgimiento de nuevos líderes. “En una crisis como la nuestra es imposible contener la aparición de nuevos líderes… tratar de impedirlo es como querer evitar que salga el sol”.

Etiquetas: democracia | elecciones | vital