Roberto Enríquez: Al no revalidar liberamos a Copei del gobierno

ND / nota de prensa / 27 mar 2017.- El dirigente socialcristiano, Roberto Enríquez, expulsado de Copei por la junta ad hoc designada por el TSJ, ofreció este lunes declaraciones tras anunciarse que el partido no habría aprobado el proceso de validación del CNE y se lo atribuyó al rechazo que tiene la junta dentro de la militancia.

“Al no revalidar liberamos a Copei del gobierno y nos quedamos en la Unidad. Los socialcristianos rescataremos nuestra tarjeta verde en democracia; entre el gobierno y la Unidad, los copeyanos decidimos por la Unidad”.

Enríquez destacó que “desde junio del 2015 la tarjeta de Copei fue secuestrada”. “No la perdimos ayer sino desde hace dos años. Ayer después de dos años de secuestro, le quitamos la tarjeta a los secuestradores. Ahora nos toca seguir a la orden de la Unidad luchando por elecciones, libertad de todos los presos políticos y el rescate de la democracia para los venezolanos”.

“No validar a la junta ad hoc interventora fue una decisión política, un ejercicio de soberanía que deja dos lecciones muy claras: por una parte dejarle claro al Gobierno que en la Unidad nunca aceptaremos sus imposiciones y por la otra que aquellos que le hacen el juego o se asocian al gobierno para perjudicar partidos, compañeros o a la Unidad siempre salen mal parados y castigados por la voluntad popular”, añadió.

Enríquez, quien se presenta como el presidente electo de Copei, señaló que los socialcristianos tienen “una gran responsabilidad con el reto democrático”. “Copei es una institución que a sus 71 años es y seguirá siendo un patrimonio de la democracia venezolana. No es la primera vez en nuestra historia que una dictadura nos coloca en situación de proscripción; por eso invito a todos los copeyanos de Venezuela a estar más unidos que nunca para emplear a fondo toda nuestra fuerza política y cruzar el desierto hasta llegar pronto, muy pronto al oasis de la libertad y la prosperidad para todos los venezolanos”.

Asimismo, aseveró que el único derrotado ha sido el gobierno y que hay Copei para rato. “Ningún copeyano sobra, porque ningún copeyano de verdad le hace el juego al gobierno, hemos sido víctimas de una persecución implacable que nos arrebató nuestros símbolos y nuestra sede; que nos pretendió imponer autoridades espureas que llegaron al colmo de demandar a la Unidad, y al extremo de denunciar a compañeros de lucha como Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma. Intentaron poner a un partido histórico como Copei al servicio de la infamia. Pero hoy los socialcristianos de Venezuela podemos decir con orgullo que el único derrotado aquí ha sido el gobierno y que hay Copei para rato, que Copei se respeta y es un partido soberano”.

Enríquez expresó que los militantes del partido verde siguió el ejemplo de los estudiantes de la UCV que no se dejaron anular sus elecciones y el ejemplo de los diputados de la AN que no se dejaron anular su directiva.

“Copei ha rechazado la intervención del gobierno con contundencia. Nos ha tocado hacer un nuevo sacrificio por Venezuela. La verdad es que no podíamos validar nuestra tarjeta verde estando intervenidos por el gobierno, nuestra tarjeta estaba en manos de una junta designada por el gobierno; y eso no lo podíamos aceptar, por respeto a Venezuela y nuestros principios.

Cuando la política no se hace en base a principios pasa a ser una mercadería cualquiera pero deja de ser política”, enfatizó.

El líder opositor ratificó que “entre seguir en las manos del gobierno y abrazarnos a la Unidad y las más sentidas causas populares”. “El partido Copei escogió quedarse en la Unidad. Copei se queda en la Unidad, se queda con las fuerzas del cambio. Nuestra tarjeta la rescataremos en democracia. Le pido a todos los copeyanos de Venezuela redoblar el compromiso de lucha para rescatar la democracia, devolverle sus derechos al pueblo venezolano y así recuperar plenamente nuestra institucionalidad partidista”.

Por último, el dirigente político Oswaldo Álvarez Paz expresó que “Copei no va a desaparecer nunca porque el sentimiento de Copei esta regado en todo el país. En cada rincón de Venezuela hay un copeyano trabajando por la democracia. Esta es solo una etapa difícil que nos ha tocado pasar que ya el partido ha vivido en otras ocasiones y la hemos vencido; lo único que le queda a cada compañero es seguir trabajando para recuperar la democracia en Venezuela”.

vaya al foro

Etiquetas: Copei | junta ad hoc | Roberto Enríquez | validación