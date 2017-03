Ricardo Sánchez: Los 14 motores van a toda máquina

ND / 27 mar 2017.- El diputado chavista Ricardo Chávez aseguró este lunes que una de los aspectos positivos ocurridos entre fin de semana en la Expo Venezuela Potencia fue el reconocimiento entre el sector público y el sector privado “que no hace política” para encontrar soluciones a los problemas económicos.

Así lo dijo en Vladimir a la 1 por Globovisión.

“Nuestro pueblo anda pidiendo soluciones y yo creo que la experiencia que hubo este fin de semana en la Expo Venezuela Potencia ha generados las condiciones para que haya una sinergia y un diálogo entre el sector público y el sector privado”.

“Pero esos encuentros”, intervino Villegas, “sin un cambio de la política económica pueden quedarse allí…”

“Estos encuentros permiten reconocerse, que es el primer paso”, respondió Sánchez. “Hay un reconocimiento mutuo entre el sector privado que se debe dedicar a producir y no ha hacer política y los que tenemos la función de hacer política… Yo creo que la Expo Venezuela Potencia ha permitido ese diálogo, y no es el único… yo creo que de ese encuentro este fin de semana van a surgir algunos anuncios que va a realizar el presidente Nicolás Maduro en las próximas horas, que van a permitir potenciar nuestra economía”.

“¿Tú crees que sí va a haber por fin un golpe de timón?””, le preguntó Villegas.

“Yo creo que el golpe de timón, a nuestro criterio, lo hubo el mismo 4 de enero cuando el presidente Nicolás Maduro fijó los temas que se iban a manejar en la gestión de gobierno: la economía y la seguridad ciudadana”. Y agregó: “Creo que el que tengamos 14 motores alternativos distintos al petrolero que hace dos años no lo había, yo creo que es positivo”.

Sánchez aseguró, ante una pregunta de Twitter, que los 14 motores “van a toda máquina. Creo que es importante la reactivación que se ha dado en el sector minero…el motor farmacéutico, por ejemplo, algo que hemos puesto en el tapete: la facultad de farmacia de la Universidad Central de Venezuela produce medicamentos”.

Dijo, ante otra pregunta vía Twitter, que el gobierno no le quitó el cupo viajero a los venezolanos. “Aquí la gente no puede asumir que le quitaron los cupos viajeros cuando eso era, efectivamente, parte de la dinámica de la renta petrolera. Si hay dólares en excedente, hay dólares para que la gente se dé el lujo de viajar, pero cuando teníamos el petróleo a 100. Ahora que el petróleo está a 45, debe haber criterios prioritarios, que son salud y alimentación… (el cupo viajero) no es prioridad”.

