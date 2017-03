Ramos Allup: Validamos para recuperar la democracia

ND / 25 mar 2017.- Este fin de semana, se lleva a cabo el proceso de validación ante el CNE del partido Acción Democrática. Para el ex presidente de la AN y diputado, Henry Ramos Allup, esto es un paso que contribuirá a “recuperar la democracia”.

Así lo indicó en su cuenta en Twitter la mañana de este sábado.

“Buenos días Venezuela. Todos a validar a Acción Democrática. Gracias a todos por contribuir a recuperar la democracia”, escribió Ramos Allup.

En un tuit anterior, publicado la noche del viernes, señaló: “Saldremos a validar el partido patrimonio de Venezuela. Porque AD no es de los adecos sino de todos los venezolanos”.

vaya al foro

Etiquetas: Acción Democrática | Henry Ramos Allup | legalización de partidos | validación de partidos