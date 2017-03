Ramos Allup: TSJ interpreta la Constitución contra su propio texto y se burla de la soberanía popular

ND / 30 mar 2017.- El ex presidente de la AN y diputado, Henry Ramos Allup, reaccionó este jueves a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia donde asegura que asumirá las competencias del Parlamento. En su opinión, la situación “es gravísima”.

Durante el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos, dijo: “Ésta es la sentencia número 52 que produce la Sala Constitucional írritamente constituida, fraudulentamente constituida, contra la AN (…) Esa sentencia dice no sólo que la Sala Contitucional asume las funciones de la AN, sino que se reserva o tiene el derecho de transferir esas funciones a un tercer órgano, que no te dice cuál es (…) La facultad de legislar no la puede trasladar el Tribunal a ningún otro órgano; la facultad de administrar la Hacienda Pública no la puede transferir el Presidente a ningún otro órgano; la AN no puede transferir la función de legislar. Y si ahora el Tribunal asume la función de legislar, suponte que eso cupiese dentro del sistema constitucional, en todo caso ellos no podrían delegarla, sino que tendrían que asumirla directamente”.

A su juicio, los magistrados “están preocupados porque saben lo que les va a pasar cuando esto cambie, que va a cambiar, en algún momento va a cambiar y más temprano que tarde, y van a tener que responder a la administración de justicia por la violación sistemática de la Constitución, porque no solamente se han burlado de la soberanía popular, sino que han interpretado la Constitución contra su propio texto”.

Ramos Allup resaltó que “si bien es cierto que la Constitución dice que la Sala Constitucional es el intérprete último de la Constitución, no pueden interpretar la Constitución contra su propio texto. Por ejemplo (…) ellos no podrían decir que la pena de muerte es constitucional, porque la Constitución lo prohíbe. Y ellos lo que han hecho (…) han interpretado la Constitución contra su propio texto, han redactado artículos constitucionales de manera distinta a como están redactados”.

“La situación es gravísima, aquí no hay Estado de derecho, ésta es una situación de facto, aquí no hay separación de poderes públicos, aquí no se respeta la Constitución, aquí hay presos políticos, aquí la libertad de expresión se ejerce a duras penas y con graves riesgos, aquí hay crisis humanitaria, etc”, sentenció.

