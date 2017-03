Ramos Allup: No somos traidores a la patria por pedir que se cumpla la Ley

ND / 24 mar 2017.- El ex presidente de la AN, Henry Ramos Allup, rechazó que sean “traidores a la patria” por pedir que la OEA actúe en el caso venezolano. Recordó que el país suscribió los tratados del sistema interamericano, por lo cual éstos son Ley de la República.

Así lo dijo este viernes durante el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

“Lo primero que hace uno es espantarse cuando ve que el Gobierno considera traidores a la patria a quienes estamos pidiendo que se cumpla la Ley, porque el Tratado de la OEA suscrito por Venezuela y toda la legislación contenida en el sistema interamericano, entre ella la Carta Democrática, son leyes supranacionales, son leyes incluso que están por encima de la Constitución, porque han sido tratados e instrumentos suscritos por Venezuela”, explicó.

Ramos Allup agregó: “Cuando nosotros decimos que se aplique la Carta y que la OEA actúe, lo que estamos pidiendo es que se aplique una ley que está vigente en Venezuela, por encima de la Constitución”.

“No podemos ser traidores a la patria quienes estamos diciéndole al Gobierno: ‘Por favor, cumpla usted la Constitución, las leyes, los tratados internacionales'”, manifestó.

vaya al foro

Etiquetas: Carta Democrática Interamericana | César Miguel Rondón | Henry Ramos Allup | OEA