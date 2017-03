Ramos Allup: Lo que falta es que digan que nosotros saboteamos la elaboración de pan

Yalezsa Zavala / 15 mar 2017.- El diputado y secretario general nacional de AD, Henry Ramos Allup, rechazó este miércoles que el gobierno culpe a la llamada “guerra económica” y a la oposición de la escasez de pan, en lugar de aceptar el “fracaso” de su política económica.

“Lo que falta es que digan que nosotros controlamos la producción, importación y distribución de harina, que nosotros controlamos las panaderías y que estamos saboteando la elaboración de pan para que el pueblo no coma. Es el omnipresente argumento del gobierno de que todo lo que ocurre en materia de quiebre de la producción nacional, en materia de escasez, de disparo de los precios todo es culpa de la guerra económica, del imperialismo y, por supuesto, de la oposición”, manifestó Ramos Allup en entrevista para el programa Primera Página, que transmite Globovisión.

Y siguió: “Lo cierto es que lo que ha fracasado es el modelo económico y el gobierno tiene que entenderlo así. Lo que pasa es que en el gobierno no hay jefe capaz de tomar decisiones; porque cada vez que un sector del gobierno quiere tomar decisiones para corregir este desastre, otros sectores internos que lo adversan dicen ‘mira estás traicionando los principio de la revolución, el programa del comandante eterno’…”.

Ramos Allup precisó además que “toda política se juzga y se evalúa por sus resultados. Si los resultados de tu política económica, de producción, de importación y de abastecimiento son un fracaso, no sigas buscando responsables porque nadie te cree”, enfatizó.

En ese sentido, el parlamentario aseguró que según las encuestas “todo el mundo estima que el único responsable (de la situación del país) es el gobierno. Incluso ya en las encuestas se empieza a reflejar que esta es la consecuencia de la política económica que comenzó con el gobierno de Chávez, o sea que se acabó la magia de Chávez”, sostuvo.

Puntualizó además que el Clap es el ejemplo más claro de que “ha fracasado el programa de producción y distribución de alimentos, porque si tú tienes que recurrir a un mecanismo de emergencia para distribuir alimentos es porque el mecanismo normal no te funciona y el mecanismo normal no te funciona porque no hay producción nacional”.

“Todo desemboca en el fracaso de la política económica del gobierno que no rectifica y cree que con estos paños tibios va a resolver un problema que es mucho más complicado”, concluyó.

Etiquetas: pan | panaderias | producción | Ramos Allup