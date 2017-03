Ramos Allup: Hay que centrarse en las elecciones que nos deben y no en comicios generales

ND / 24 mar 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, fue enfático al señalar que la oposición debe enfocarse en las elecciones “de plazo vencido”, como las regionales y municipales. Resaltó este viernes que el Gobierno “no quiere contarse”, por lo cual hay que seguir presionando.

César Miguel Rondón le preguntó durante su programa radial por Circuito Éxitos: “¿Cómo se preparan para esa validación este fin de semana?”

“Muy bien, están a punto todos los equipos, hay mucha, mucha motivación, mucho entusiasmo (…) creo que todo va a salir normalmente. Aspiramos a validar en absolutamente todos los estados”, respondió.

Reiteró que “Acción Democrática no es de los adecos, es un patrimonio nacional. Cualquiera que sin ser militante ni activista crea que nos puede ayudar validando lo que es patrimonio de todos los venezolanos, bienvenido y eternamente agradecidos por eso”.

Al ser consultado sobre el tema de las candidaturas, dijo: “Inevitablemente hablan de candidaturas que si a la Presidencia, que si a las gobernaciones, etc. Lo hacen dirigentes de todas las organizaciones políticas y eso no es criticable. Lo que sí es importante es que todos concentremos por ahora nuestros esfuerzos en validar a las organizaciones políticas”.

Ramos Allup enfatizó que no quiere “entrar en polémicas con nadie”. Indicó que “si alguna organización política no quiere o no puede validarse, bueno, eso es respetable, pero no andemos con argumentaciones tortuosas y con circunloquios tratando de desmeritar el esfuerzo que estamos haciendo otros, porque sí creemos que debe haber elecciones, pero mientras tanto hagamos el esfuerzo respecto a aquellas elecciones que ya son de plazo vencido. Ya las elecciones de gobernadores que han debido hacerse en diciembre pasado, no fueron hechas por el Gobierno porque no se quiere contar (…) Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en las elecciones de plazo vencido”.

“Tenemos que poner el acento en que se hagan esas elecciones ya de plazo vencido para que el Gobierno se cuente”, sentenció.

Etiquetas: César Miguel Rondón | elecciones generales | elecciones regionales | Henry Ramos Allup | validación de partidos