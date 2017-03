Ramos Allup: Exponer la tragedia que sufre Venezuela no es traición a la patria

ND / 3 mar 2017.- El diputado Henry Ramos Allup aseguró este viernes que dar a conocer en foros internacionales la crisis por la que atraviesa el país, no es traición a la patria, al contrario, “traición sería callarlo”.

En su cuenta de Twitter, el parlamentario escribió: “Traición a la patria no es exponer en foros internacionales tragedia que sufre Venezuela bajo régimen narcorrupto chavomadurista sino callarlo”.

Etiquetas: crisis | Patria | Ramos Allup | traición | Venezuela