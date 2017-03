Ramos Allup: Dentro del Gobierno presionan para que haya elecciones

ND / 30 mar 2017.- Sin dar detalles, el ex presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup, aseguró que dentro del Gobierno Nacional “hay factores” que estarían presionando para que se realicen elecciones.

Así lo aseveró este jueves durante el programa de César Miguel Rondón por Circuito Éxitos.

“Para nosotros el planteamiento es absolutamente obvio. Hay que hacer y actuar en sentido contrario a lo que el Gobierno dice y hace. Si el Gobierno no quiere elecciones, pues obviamente tenemos que presionar para que se hagan las elecciones. ¿Hasta cuándo el Gobierno podrá decir que no va a hacer elecciones? (…) Gobierno que no haga elecciones, o que trampee las elecciones o que sea producto de un golpe de Estado no sobrevive internacionalmente. Y menos que menos un pobre país como el nuestro que sólo vive de la exportación de un producto que si no nos lo compran en el mercado internacional, pues tumba cualquier gobierno”, explicó.

De acuerdo a Ramos Allup, “tenemos que seguir insistiendo en que tiene que haber elecciones”, algo que no quiere el Gobierno, pues “sabe que cuando se cuente en cualquier elección va a salir absolutamente derrotado y mucho más débil de lo que ya está”.

Rondón agregó: “Siendo así, ¿cuánto más dura este gobierno?”

“Dura hasta que se hagan las elecciones”, consideró el parlamentario, quien aseguró que “dentro del Gobierno hay factores que están presionando para que se hagan elecciones”.

