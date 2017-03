Ramos Allup: A Luis Florido lo van a poner preso cuando llegue a Venezuela

ND / 30 mar 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, comentó que el parlamentario Luis Florido será detenido cuando regrese a Venezuela. Así lo dijo este jueves durante el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

“Este gobierno trata de establecer una triple identidad entre patria, Estado y gobierno (…) Cada vez que concurrimos a un foro internacional o a un organismo del cual Venezuela forma parte (…) a pedir que se aplique la Ley, entonces tú eres traidor a la patria”, comentó.

Ramos Allup recordó que no se puede ser traidor a la patria cuando se pide que se cumpla un tratado suscrito por la Nación.

“Ahí está Luis Florido en la OEA. Ayer estuve comunicado con él por teléfono. Él sabe perfectamente que cuando entre a Venezuela lo van a poner preso. Bueno, lo acompañaremos”, indicó.

El parlamentario señaló, además, que los diputados “no van a tirar la toalla” ante las decisiones del Gobierno Nacional, incluyendo la más reciente del TSJ. “Frente a un gobierno como éste hay algunos tremendistas que dicen que debemos tomar las calles, todos esos extravíos que lamentablemente no se pueden cumplir, porque es muy fácil hacer proclamas que después se quedan en la refrigeradora. ¿Qué vamos a hacer los diputados frente a este allanamiento de hecho de nuestra inmunidad? Pues seguir yendo a la AN y seguir ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque nuestras funciones no devienen, no derivan de que nadie nos dio un título de diputados, sino que fuimos electos con el pueblo. Lo que no podemos es correr”.

César Miguel Rondón acotó: “¿Cuál es el fin? Porque para este régimen dictatorial, autoritario, despótico, evidentemente el fin es ‘no tengo Asamblea, no tengo ninguna instancia de control, la oposición está silenciada, ese es mi fin y lo he logrado’. Ahora, ¿cuál puede ser el otro fin? Porque yo lo que siento es que la aplanadora está avanzando sin freno. ¿Y como la frenamos?”

“Lo único que no podemos hacer los diputados es tirar la toalla frente a esta adversidad y decir en razón de que el Tribunal dice que no tenemos inmunidad; en razón de que este Tribunal dice que nuestros jueces naturales no son los jueces civiles, sino los militares; en razón de que el Tribunal dice todo lo que está diciendo, entonces nosotros tiramos la toalla. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en cumplir con nuestros deberes constitucionales por encima de cualquier acto delictual de cualquier otra rama del régimen del poder público”, enfatizó.

