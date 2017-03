Ramón Rubio, doctor: La crisis humanitaria en salud es la más grave que ha pasado este país

Yalezsa Zavala / 10 mar 2017.- El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ramón Rubio, precisó este viernes que la situación del sector salud en la actualidad es “dramática”, con una escasez de insumos médicos que ronda el 90%.

“La crisis humanitaria en salud es la más grave que ha pasado este país. El médico venezolano desafortunadamente nunca ha tenido condiciones favorables de trabajo, tanto a nivel público como privado, pero específicamente desde hace unos dos años esa situación se ha agudizado de una forma dramática”, manifestó Rubio para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

Y siguió: “La carencia de insumos a nivel hospitalario ronda el 85, 90%, las infraestructuras deterioradas, equipos médicos inexistentes. Es difícil”.

Rubio aseguró que “el médico venezolano es bien valorado y catalogado en el exterior (…) por esa facilidad de improvisar y de resolver en tiempos de crisis”.

Para el presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua la dotación de insumos médicos a los hospitales por parte del gobierno “son insuficientes”.

Criticó además que desde el Estado haga propaganda de grandes dotaciones al sistema de salud, cuando estas no son suficientes. “Por supuesto, el Gobierno nacional y regionales con su maquinaria propagandística nos llenan de ese tipo de informaciones. En todos los países desarrollados la inversión en salud supera más del 10%, en Venezuela no llega ni siquiera al 4%; ya por ahí tenemos una explicación de por qué, con base científica y hasta con lógica económica, decimos que la inversión en salud no es la más adecuada”, sostuvo.

Tomó como ejemplo la llegada de 450 mil insumos médico-quirúrgicos para el estado Aragua, anunciada a través de las redes sociales por el viceministro de Salud, Luis López. “Eso suena a mucho, pero en la práctica ese es el equipamiento para tres días d funcionamiento del Hospital Central de Maracay”, indicó.

“Aquí no hay que buscar explicaciones mágicas ni recovecos ni otras vías. Simplemente la dotación es insuficiente”, concluyó.

