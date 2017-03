Ramón Lobo: Opinión pesimista y de incertidumbre de la derecha aleja inversiones

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 17 mar 2017.- Ramón Lobo, Ministro de Economía y Finanzas, lamentó el mensaje “pesimista y negativo” de algunos sectores con relación a la situación del país. A su juicio, con esto sólo logran alejar las inversiones y evitar que las empresas amplíen su capacidad productiva.

Así lo dijo este viernes durante el programa La Pauta de Hoy, transmitido por VTV.

“La economía es muy sensible a las expectativas que se pudiesen generar y nosotros vemos cómo lamentablemente a lo interno sectores de la derecha lo que hacen es mantener una opinión constante, adversa, negativa, de incertidumbre, pesimista para evitar que puedan surgir inversionistas, tanto nacionales como internacionales; (para evitar) que los sectores que actualmente están desarrollando algún tipo de actividad puedan incrementar su capacidad de producción, porque es mantener a la población y a estos sectores en incertidumbre para que tú no puedas aportar, no puedas ampliar la capacidad que tiene tu empresa que permitiría incrementar la oferta de bienes y de servicios”, aseveró.

Asimismo, lamentó el “ataque sistemático” evidenciado a través del desabastecimiento de productos básicos y la escasez de medicinas. “No tienen piedad con la población venezolana”, dijo.

Lobo resaltó, sin embargo, que “luego de un año 2016 con bastantes dificultades que logramos superar, comenzamos un año en una ofensiva económica”.

Consideró que la Gran Misión Abastecimiento Soberano “ha sido la punta de lanza que ha tenido la revolución bolivariana para enfrentar esta situación inducida, generada por sectores de la derecha que ha querido someter, arrodillar al pueblo venezolano, escondiéndole los productos”.

