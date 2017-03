Rafael Alfonzo (Cedice): Los Clap no atacan las causas de los problemas y generan corrupción

ND / 8 mar 2017.- El presidente de Cedice Libertad, Rafael Alfonzo, insistió en los Clap no atacan las causas de los problemas económicos. A su juicio, “eso nunca va a resolver” la situación y lo que genera es corrupción.

Así lo dijo la mañana de este miércoles durante el programa de José Domingo Blanco “Mingo”, Puntos de Vista.

“El tema no es atacar las consecuencias, sino las causas”, aseveró al ser consultado sobre los Clap. Insistió en que “lo malo de que en vez de atacar la causa que produce el desabastecimiento, que no permite que el ciudadano pueda comprar lo que él quiere, cuando quiere y donde quiere, es que funciona sobre las consecuencias y pretenden resolver el problema atacando a las consecuencias. Eso nunca va a resolver el problema. Eso les va a dar a unos y a otros no. Yo conozco casos de tipos que están recibiendo seis bolsas y unos que nunca las reciben (…) Lo que hay es una grandísima corrupción”.

Sin embargo, Alfonzo señaló: “Entiendo la necesidad de la gente (…) lo que te den lo agarras, fuera de que sea bueno o malo y eso se aprovecha políticamente”.

“Ahí lo que hay es una grandísima corruptela, porque el esquema de que el Estado es el que da el poder, es el que reparte, el Estado es el que te da, produce corrupción (…) y afecta al ciudadano en todas las cosas y no se da cuenta porque está sobreviviendo, hay gente que está sobreviviendo (…) realmente hay gente que no tiene absolutamente nada que comer, cuando hay otros que tienen 10 veces más, y no es porque sean más ricos o porque tengan más, sino porque están conectados dentro de un sistema de un enchufe y eso es lo que el otro individuo tiene que no aceptar”, manifestó.

Por otra parte, consideró que “una de las grandes tragedias que se vivió en Venezuela mucho antes que llegara la época de Chávez era que se pretendió establecer que el único culpable era el sector político y eran los partidos políticos”.

“¿Culpable de qué?”, preguntó “Mingo”.

“De todo lo que estaba ocurriendo. Decir la palabra ‘político’, era decir ‘lo último’, pues, lo peor que había en la sociedad. Entonces, se perdió el respeto a lo que era eventualmente el tema de ser político. Para nadie era un atractivo ser político y decir que era político (…) Lo que va a ocurrir es que una nueva generación no contaminada con los esquemas del pasado va a empezar a afrontar liderazgos que se requieren realmente en el país, un liderazgo sano, de avanzada, que permite que se logren los cambios en una sociedad que necesita valores, principios y sobre todo rectitud en las cosas. Esa nueva generación yo la veo”, expresó.

Para Alfonzo, “la libertad tiene un costo altísimo y cada vez se nos está haciendo más costosa la libertad (…) Y hasta que no aceptemos pagar esa cuenta, vamos a estar yendo cada vez más abajo y cada vez costándonos mas lograr la libertad. La gente sólo aprecia las cosas que pierde (…) Ojalá que en el caso de la libertad no estemos en el final donde digamos ‘la perdimos’”.

“Mingo” agregó: “¿Eso implica la democracia?”

“Eso implica todo (…) El poder desarrollarte, el hacer lo que realmente estás llamado a hacer”, respondió.

Comentó que la situación del país no se resuelve con “una sustitución de gobierno por otro gobierno que haga lo mismo”.

Etiquetas: Cedice Libertad | CLAP | corrupción | José Domingo Blanco (Mingo) | libertad | Puntos de Vista | Rafael Alfonzo