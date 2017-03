Podemos: El Gobierno se ha equivocado

ND / 20 mar 2017.- El vicepresidente del partido Podemos, Héctor Breña, manifestó este lunes que acudirá al proceso de validación de organizaciones políticas el próximo 29 y 30 de abril. “Sabemos que es un proceso complicado, pero más allá de las interpretaciones de tipo técnico y constitucional vamos a hacer el esfuerzo para que la validación se concrete en todos los estados del territorio nacional”, indicó en entrevista para Unión Radio.

Aseveró que, de no lograr validar, seguirán participando dentro de la política nacional. “Quienes no logren validar no estarán desde el punto de vista legal para participar en el proceso electoral, pero eso no significa que como partido político deje de existir”, agregó.

Indicó que no existe movimiento de izquierda que sea plenamente solidario con el Gobierno nacional. “Nosotros podemos ser solidarios en la acción pero sabemos que el Gobierno se ha equivocado, nosotros lo hemos señalado, pero a diferencia de la oposición no actuamos de manera traidora, nos mantenemos en una línea de acción”, dijo.

